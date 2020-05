COVID-19-foranstaltninger har i en foreløbig opgørelse kostet Halsnæs Kommune knap 31 mio. kr.

Corona koster kommunen 31 mio. kr.

Halsnæs - 02. maj 2020 kl. 04:11 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En første opgørelse af merudgifter for Halsnæs Kommune i forbindelse med COVID-19 er opgjort til netto 30,9 millioner kroner. Tallet fremgår af et bilag til Økonomiudvalgsmødet på onsdag 6. maj.

Det er Venstre, som har ønsket en drøftelse af kommunens økonomiske situation som følge af Coronakrisen. Partiet har stillet disse fire spørgsmål: Hvilke ekstraudgifter er der som følge af Corona? Hvilke besparelser er der som følge af Corona?´Hvordan er likviditeten påvirket? Hvordan og hvornår kompenseres kommunen fra staten for ekstraudgifter i relation til særlige Corona tiltag?

Forvaltningen skriver i et notat. at den foreløbige opgørelse indeholder netto merudgifter på 30,9 mio. kr., men det understreges, at der er tale om et estimat og det må påregnes at beløbene kan ændres i både positiv og negativ retning.

Samtidig konstateres det, at det er udmeldt at kommunerne vil blive kompenseret for alle netto merudgifter, således at der vil komme merindtægter på det samme beløb 30,9 mio. kr. Der et dog et men! Kommunerne vil blive kompenseret under ét.

»Da vi ikke kender hverken vores egne samlede udgifter eller de samlede udgifter på landsbasis, kan vi på nuværende tidspunkt ikke vurdere, om vi kan forvente at blive under- eller overkompenseret, eller om vores kompensation kommer til at svare til vores netto merudgifter,« hedder det i notatet fra forvaltningen.

Halsnæs Kommune har likviditet nok til at kunne afholde et udlæg på 30,9 mio. kr.til COVID-19 udgifter, men det vil påvirke den gennemsnitlige kassebeholdning i en periode uden dog at have nogen særlig betydning for kommunens likviditet.

