Bortset fra et enkelt, isoleret tilfælde på Løvdalen er det lykkedes Halsnæs Kommune har holde Corona-smitte udenfor kommunens plejecentre. Til gengæld har man fået krtitik for stramme besøgsregler, og siden de er lempet, er smitten ikke steget. Foto: Niels J. Larsen

Corona holder sig fra Halsnæs

Mens det generelle smittetal for Corona-virus er på vej op igen på landsplan og med enkelte større udbrud i bl.a. Århus og Ringsted, så er det over tre uger siden det seneste tilfælde blev konstateret i Halsnæs Kommune.

Det til trods for at der siden starten af juli er testet over 1800 borgere i kommunen, og det har været højsæson med rigtig mange sommerhusgæster på strande, i havne og på indkøbssteder.

- Det er glædeligt, Især set i lyset af at så mange er testet, men vi ved alle at der formentlig venter en fase to, så udover at rose Halsnæs-borgerne er mit råd, at man fortsat skal passe på sig selv og hinanden ved at holde afstand og bruge håndsprit, siger borgmester Steffen Jensen (S).