Corona-bevilling skal afhjælpe "uoverskueligt problem"

En statslig bevilling på over 800.000 kroner er i spil til Halsnæs' skoler, og byrådet sagde torsdag aften ja tak til pengene, som skal afhjælpe faglige og trivselsmæssige udfordringer i skyggen af coronaen.

Udvalgsformand Helge Friis (A) anbefalede at modtage bevillingen, da perioder med skolelukninger og hjemmeundervisning har givet udfordringer, men han lagde ikke skjul på, at større problemstillinger kan florere blandt eleverne.

"Det er min opfattelse at vi står over for et meget stort problem. Det er uoverskueligt, og vi aner ikke endnu, hvor store udfordringerne er, når eleverne har været hjemme så lang tid, både med hensyn til det faglige og det trivselsmæssige," sagde han og pointerede, at der skal være fokus på problemstillingerne, når forholdene på skolerne efterhånden normaliseres.

Olaf Prien, SF: "Det er godt at vi får hjælp fra statslige midler. Coronanedlukninger har sat spor både fagligt og socialt."

"Mistrivsel, ensomhed og en ringere faglighed for nogen har det måske været at have online undervisning," fortalte Frederik German (V), og borgmester Steffen Jensen afsluttede punktet med at "vi tager gerne imod al den hjælp, vi kan få."

Pengene er allerede fordelt til folkeskolerne fordelt efter elevtal til Hundested Skole, Melby Skole, Frederiksværk Skole, Magleblik Skole, Ølsted Skole samt UKC - 10. klasse. Desuden tildeles PPR et beløb ud af den samlede pulje.