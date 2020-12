Corona: Lokalt testcenter åbner mandag

Fra mandag til og med onsdag den 23. december har du mulighed for at blive testet for corona i Frederiksværk

Halsnæsborgere får nu kortere vej til nærmeste testcenter:

Der åbner et midlertidigt teststed i Rådhussalen ved Halsnæs Rådhus på Rådhuspladsen 1, Frederiksværk. Der vil være åbent alle dage mellem kl. 9-17, og det kræver ingen tidsbestilling for at blive testet.

Husk sygesikringsbevis, mundbind og at holde afstand.

Der benyttes PCR-test ved podningen, skriver Halsnæs Kommune på halsnaes.dk.

Det midlertidige testcenter er bemandet af frivillige medarbejdere fra Halsnæs Kommune, der med kort varsel har meldt sig til opgaven.

Alle kan møde op og blive testet, men på grund af begrænset kapacitet opfordrer vi til, at du kun lader dig teste, hvis det er nødvendigt, så borgere i risikogruppen eller med kritiske funktioner i samfundet kan komme til.

"Har du symptomer på coronasmitte, skal du kontakte egen læge for henvisning til test. Du skal også kontakte egen læge, hvis du skal have testet et barn under to år. Halsnæs Kommune har fået stillet ca. 400 test dagligt til rådighed af Region Hovedstaden. Det sker som følge af det høje smittetal, der pt. er i hovedstadsområdet og for at afhjælpe manglen på testtider i regionens faste testcentre."

Der er i øjeblikket stor efterspørgsel på coronatest op til jul, og der må forventes at være ventetid ved teststedet. I så fald kan der i stedet benyttes muligheden for at få en kviktest ved Falcks testcentre i Helsinge Hallerne eller Frederiksborg Centret i Hillerød.