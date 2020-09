Corona: Halsnæs krydser bekymringsgrænse

Myndighederne holder særligt øje med kommunerne, der har krydset grænsen, men listen vokser sig længere og længere. Tal fra Statens Serum Institut viser, at 63 ud af 98 kommuner nu er over bekymringsgrænsen.

I lang tid har Halsnæs navn ikke været at finde på listen. Kommunen har været Nordsjællands corona-duks og undgået de høje smittetal, som er skudt op rundt om i landet.

Men allerede i weekenden krydsede kommunen bekymringsgrænsen ved at have syv smittetilfælde i kommunen på en uge. Det betød, at Halsnæs Kommune havde 22 smittede per 100.000 indbyggere.