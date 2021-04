I Kregme Gymnastikforening er medlemstallet steget i 2020 - holdene til sæsonenstarten i efteråret var fyldt helt op. Foto: Jan Stephan

Corona: Foreningslivet er hårdt ramt

I Halsnæs Kommune er medlemstallene i idrætsforeningerne faldende viser tal fra DGI og DIF

Halsnæs - 13. april 2021 kl. 14:01 Af Thomas Quvang

Der er færre der dyrker i idræt i Halsnæs Kommune. DGI og DIF's netop opgjorte medlemstal for 2020 viser, at corona'en trods en stor indsats fra foreninger og frivillige, har sat et tungt aftryk på antallet af medlemmer i idrætsforeningerne.

Advarselslamper lyser rødt Lukkede haller, tomme omklædningsrum og urørte græsbaner. Kommunens idrætsforeninger har været hårdt ramt af restriktioner og skiftende forsamlingsloft det seneste år, og det kan ses på medlemstallene. I Halsnæs Kommune har corona medført en samlet tilbagegang på 113 medlemmer fra 2019 til 2020, så der nu er 10.427 medlemmer i kommunens 65 idrætsforeninger. Umiddelbart lyder det ikke alarmerende, men går man lidt dybere ned i tallene, så er der advarselslamper der lyser rødt. Således er der adskillige foreninger som er gået markant tilbage medlemsmæssigt, og så er der enkelt foreninger, hvor 2020 er gået lige modsat med markant medlemstilgang.

Den forkerte vej "Hos os har vi mærket en tilbagegang på medlemsfronten på omkring 20% i forhold til 2019, jeg tænker frafaldet skyldes såvel corona som nedlukning af Hundestedhallen", fortæller Sisse Levi Hansen fra Hundested Gymnastik & Fitness. I Frederiksværk Bordtennisklub er tilbagegangen også til at føle på:

"Ja, det er desværre rigtigt, vores medlemstal er næsten blevet halveret indenfor et år, det er specielt vores unge medlemmer som er forsvundet", lyder det fra bordtennisklubbens formand Hanne Hansen. I Atletklubben Heros er det også gået den forkerte vej i det forgangne år:

"Det er for tidligt at sætte tal på lige nu, da flere af vores hold endnu ikke er startet op med udendørs træning, men jeg vil gætte på at medlemstallet faldet med cirka 20 procent", lyder det fra Heros-formand Michael Ingel.

Ingen graduering "Jeg synes jo egentlig, at vi kom godt igennem 2020, men nu kæmper vi altså, årets første kvartal var en hård tid, og jeg tror, at nu har folk fået nok", lyder det fra Wickie Schwartz der er formand for Halsnæs Kampsport Center. Wickie tilføjer: "Nu er det blevet forår, og så må de unge godt spille eksempelvis fodbold udenfor, det gør det svært for os, at holde på medlemmerne. Samtidig vil vi ikke gå på kompromis med kvaliteten, af træningen hos os og vi har kun fysisk træning. Det betyder bl.a. at vil ikke kan forsvare, at graduere vores medlemmer i denne tid".

Fyldte hold i efteråret En af de foreninger, hvor det er gået den modsatte vej med medlemstilgang er Kregme Gymnastikforening, hvor medlemstallet er steget trods lukkede gymnastiksale og haller. Formand Marianne Bek Jensen fortæller: "Vi startede op i efteråret 2020 med flere nye og helt fyldte hold, heriblandt parkour og familiehold, og ligeledes var 'Springfabrikken' fyldt op, det tæller selvfølgelig i statistikken. Ekstra ærgerligt var det så selvfølgelig, at sæsonen blev lukket helt ned halvvejs", siger Marianne der nu frygter for en træg opstart på den kommende sæson: "Jeg kan godt frygte, at det bliver svært at starte op igen, ovenpå så lang en pause. Omvendt har vi i bestyrelsen valgt at give medlemsrabat til den kommende sæson, og jeg håber selvfølgelig, at vores medlemmer vil tage godt imod den rabatkode som foreligger når man tilmelder sig den kommende sæsons medlemsprogram", siger Marianne Bek Jensen.

Tilbage i fællesskabet I DGI og DIF er der stor glæde over den store indsats blandt frivillige og over, at langt størstedelen af medlemmerne har holdt fast i deres medlemskab og betalt kontingent i 2020, selvom idrætsforeningerne i det forgangne år i perioder var lukket ned og stort set hele året var underlagt forskellige restriktioner. Samtidig glæder DGI og DIF sig over kommunerne, der har holdt hånden under foreningslivet med økonomisk støtte og andre former for hjælp. ”Tak til jer aktive, der har bakket op om jeres forening, jeres fællesskab, på trods af at det igennem 2020 har været svært at mødes som sædvanligt. Enhver kontingentindbetaling til idrætsforeningen har betydning for, at det er nemmere at starte op igen. Takket være en stor indsats blandt frivillige, trænere og ledere og et godt samarbejde med kommunerne har foreningerne holdt fast i deres medlemstal, meget bedre end vi turde håbe på. Lige nu skal kommuner og foreninger stå sammen om at genstarte idræts- og foreningslivet og få alle tilbage i det fællesskab vi alle elsker,” siger Per Frost Henriksen, formand for DGI Nordsjælland.

Aktiviteterne skal kickstartes Undersøgelser viser, at danskernes aktivitetsniveau generelt faldt i corona-året 2020, blandt andet på grund af fraværet af foreningsfællesskaber.

Det har især haft konsekvenser for børn og unge. ”Vi kan også se på undersøgelser, at nogle af de mest udsatte målgrupper er dem, der er blevet hårdest ramt på deres motionsvaner. Vores Bevæg dig for livet-samarbejde mellem idrætsforeninger, organisationer og visionskommunerne er en organisering, der er som skabt til både at modvirke coronaeffekterne og til at kickstarte aktiviteten igen på den anden side,” siger Niels Nygaard, formand i DIF. 'Bevæg dig for livet' er et samarbejde mellem DGI og DIF sammen med Nordea Fondon og Tryg Fonden som har eksisteret siden 2005. Formålet er at gøre Danmark til verdens mest aktive nation. Her samarbejder man blandt andet tæt med foreløbig 22 såkaldte visionskommuner om at gøre flere danskere aktive.