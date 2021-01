Corona: Fem test-dage i Melbyhallen

Nu er der igen mulighed for at blive testet for corona i Melby, meddeler Halsnæs Kommune.

Det foregår den 19., 21., 22., 26. og 31. januar, når Region Hovedstadens mobile testcenter lægger vejen forbi caféen i Melbyhallen, Melbyvej 134.

Alle dage er der åbent fra kl. 10-16, og det kræver ingen forudgående tidsbestilling for at blive coronatestet.

"Alle kan møde op og blive testet, dog skal du kontakte egen læge, hvis du skal have testet et barn under 2 år," oplyser kommunen.