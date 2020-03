Corona: En aflysning i Gjethuset

»Vi vil lige informere jer om at vi naturligvis følger med i udviklingen med coronavirus. Det går stærkt lige nu, men vi afholder fortsat vores arrangementer. Vi følger de anvisninger, som kommer fra Sundhedsministeriet og ser på størrelsen af vores arrangementer. Vi forholder os med alvor og med ro til situationen.«

Sådan skriver Gjethuset på sin hjemmeside om den aktuelle situation, hvor Covid19-virusfaren lukker en lang række arrangementer og regeringen har henstillet at arrangementer med over 1000 deltagere aflyses.

- Vi holder øje med situationen og er meget obs på hvad der sker, vi følger det nærmest time for time, siger kunstnerisk leder af Gjethuset Ulrik Münster-Swendsen.

Det er Matthias Arbo, som sammen med Toke Løw Kristensen og Christer Irgens-Møller skulle have spillertop som kerneorkester og inviteret andre fremmødte musikere på scenen.

Derimod gennemføres tirsdagens foredrag via livesteam, arrangementet med Sebastian Dorset torsdag og åbningen af en udstilling søndag. Og i den nærmeste kalender er der heller ikke koncerter, hvor der er udsigt at man kan sælge billetter op til det maksimum man har på 1300 gæster i Gjethuset.

- I øvrigt kan jeg se at folk stadig køber billetter til kommende koncerter, så det er positivt at folk godt vil gå ud, men det er en svær situation for alle spillesteder. Vi vil dog ikke gøre noget forkert og udfordre skæbnen, siger Ulrik Münster-Swendsen.