Corona: Aflysninger på stibe

Medlemsudstillingen for Kunst i Torup skulle have haft fernisering lørdag i Kældergalleriet. Den er aflyst, men foreningen oplyser dog, at udstilllingen er hængt op og kan ses i Brugsens åbningstid.

»Hvis man som forening alligevel vælger at gennemføre et mindre arrangement, er det vigtigt, at man sørger for at gennemføre foranstaltninger, der mindsker risikoen. F.eks. større afstand, mulighed for brug af håndsprit og flytning af aktiviteten - f.eks. at flytte den udenfor hvor smitterisikoen er lavere. I forbindelse med sportsaktiviteter kan det f.eks. også være, at man henstiller til, at deltagere bader hjemme.«