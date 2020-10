Nicolai Jægergaard er udtaget til futsal-landsholdet der skal spille to play-off kampe mod San Marino om en billet til EM.

Comeback i rødt og hvidt

Således er Nicolai Jægergaard blandt de 15 udvalgte futsal-spillere der med det danske landshold, skal forsøge at sikre billet til den forestående EM-slutrunde i den populære form for indendørs fodbold.

Sportstasken er pakket og klar for lokale Nicolai Jægergaard der tirsdag i den kommende uge tjekker ind i lufthavnen og sætter kurs mod San Marino.

Nu venter der så to altafgørende play-off kampe mod San Marino om en billet til EM. Onsdag spilles der i San Marino og søndag eftermiddag er der returkamp i Spar Nord Arena i Slagelse.

Debut i december

For Nicolai Jægergaard bliver der et glædeligt gensyn med den rød/hvide spilledragt.

Således debuterede 'Jæger' på det danske futsal landshold i december 2019, men han måtte melde fra til EM-kvalkampe i januar og februar grundet en ankelskade.

"Jeg forventer to spændende kampe, man skal ikke tage fejl af San Marino. Ligesom Danmark blev de toér i den indledende kvalpulje, og selv om San Marino lyder som en fodboldmæssig lilleputnation, så er de hamrende dygtige indenfor futsal, og jeg ved, at de har forberedt sig grundt i flere måneder op til de to kampe", siger Nicolai Jægergaard.