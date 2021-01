Se billedserie For at forebygge oversvømmelser af Hanehoved, Enghaven og Åsebro/Åvejskvarteret, vil Halsnæs Kommune etablere et dige i kote 2,5 meter. Classens Dige (foto) er i kote 2 meter, men ligger på usikker grund med ringe bæreevne - og er i øvrigt ikke bygget efter nutidens standarder. Foto: Kim Larsen.

Send til din ven. X Artiklen: Classens Dige står på usikker grund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Classens Dige står på usikker grund

Det skal undersøges, om det kan betale sig at forhøje det eksisterende dige, eller om det er bedre at etablere et helt nyt dige længere inde på land

Halsnæs - 25. januar 2021 kl. 13:43 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Ved stormfloden i december 2013, skabt af stormen Bodil, var fjorden tæt på at skylle ind over Classens Dige. Det kunne have ført til oversvømmelse af 300-400 adresser i Åsebro, Åvejskvarteret, Enghaven og Hanehoved.

Klimaforandringer øger risikoen for lignende, eller endnu værre, hændelser i fremtiden. Derfor har Halsnæs Kommune fokus på at sikre sig mod oversvømmelser som følge af fremtidige stormfloder.

Første led i dette var opførelsen af højvandsslusen i kanalen i 2017. Næste trin er en forhøjelse af Classens Dige fra de nuværende 2 meter til 2,5 meter på strækningen Søvej til Havnelinien.

Det har i hvert fald været planen hidtil. Nu peger meget imidlertid på, at det kan være en langt bedre løsning af etablere et helt nyt dige længere inde på land.

Et dige med svagheder "Det nuværende dige har en indbygget svaghed, idet digets kerne primært består af sand med muld og gammelt organisk materiale - muligvis tang."

Det står at læse i en sag, som Halsnæs Byråd har på dagsordenen torsdag aften.

Det fremgår videre, at undergrunden, som diget er bygget på, har en ringe bæreevne. I 2011 havde diget flere steder sat sig op til en halv meter, og efter en renovering i 2011 har diget stedvis allerede sat sig igen med ca.10 cm.

Hvis diget forstærkes, vil den øgede vægt formentlig presse diget yderligere ned i terrænet.

Desuden har højvandshændelser som Bodil, Dagmar og Egon vist, at der kommer vand på terrænet bag diget, selvom det ikke er blevet overskyllet.

"Den sandede undergrund leder sandsynligvis vandet ind under diget og op ved kraftigt højvande," lyder forklaringen.

I øvrigt er det heller ikke hensigtsmæssigt, at der løber en sti på toppen af diget, da bølger hurtigere vil erodere en grussti end et tæt græsdække.

Fordele ved nyt dige Et helt nyt tilbagetrukket dige (se kortskitse) vil formentlig ligge på mere sikker grund, hvilket så vil betyde mindre driftsomkostninger til reparation af sætninger.

Som sidegevinst vil et tilbagetrukket dig give mulighed for at genskabe gamle strandengområder. Halsnæs Kommune har i forvejen de eneste strandenge i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Ekstra penge til forprojekt Skal der skal laves forprojekt, som omfatter både forstærkning af det nuværende dige og et nyt tilbagetrukket dige, er der ikke penge nok i budget 2021.

Halsnæs Byråd skal på sit møde torsdag beslutte, om der skal gives en tillægsbevilling til merudgifterne. Det vil så blive finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat i 2022 til digeforstærkning.

Så bliver det op til kommende budgetforhandlinger at finde penge til den ene eller anden digeløsning.