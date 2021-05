Se billedserie Det nuværende Classens Dige har en indbygget svaghed, idet digets kerne primært består af sand med muld og gammelt organisk materiale - muligvis tang. Og diget er bygget på blød bund med ringe bæreevne. Men der er også blød bund længere inde på land, så der vil ikke være nogen gevinst ved at bygge nyt tilbagetrukket dige. Arkivfoto: Kim Larsen.

Classens Dige skal forstærkes, ikke flyttes

Det kan ikke betale sig at opføre et helt nyt tilbagetrukket dige for at beskytte Frederiksværk mod oversvømmelser, viser forprojekt

Med Bodil-oversvømmelsen in mente, og udsigten til fortsatte klimaforandringer og mere ekstremt vejr, er der i Halsnæs Byråd enighed om, at Classens Dige skal forstærkes og forhøjes for at forebygge oversvømmelser af Frederiksværk.

Det nuværende dige er i kote 2,0 og beskytter dermed mod højvande op til 2 meter.

Det var lige akkurat nok til efter Bodilstormen at holde vandmasserne væk fra de lavtliggende området i Hanehovedet, Vinderød Enghave og Åsebro/Åvej-kvarteret.

Men hvordan forstærkes diget det bedst? Hvor højt er det nødvendigt at lave diget? Og hvad koster det?

Det har kommunen haft firmaet NIRAS til at lave en forundersøgelse af.

Blandt andet er det undersøgt, om den bedste løsning kunne være at bygge et nyt tilbagetrukket dige.

Resultatet af forprojektet er nu blevet præsenteret for Udvalget for Miljø og Teknik.

Blød bund Kystdirektoratet har foreslået et tilbagetrukket dige ved Frederiksværk, fordi der var en formodning om, at underbunden ville være mere stabil længere fra kysten, så sætninger kunne undgås.

De geotekniske undersøgelser har imidlertid vist, at der ikke er mere fast bund længere fra kysten.

Det giver derfor ingen mening at arbejde videre med den løsning, da et indrykket dige er langt dyrere end en forstærkning af det eksisterende dige.

Fra 2 til 2,5 meter I forprojektet anslås prisen for et forstærket dige (nuværende placering) i kote 2,5 at være 2,4 - 3,3 mio. kroner, mens et forstærket dige i kote 3,0 vil være 3,3 - 4,5 mio. kroner.

Miljø og Plan-udvalget har besluttet, at der skal arbejdes videre med et projekt til forstærkning af det eksisterede Classens dige til kote 2,5 m - som skal kunne forstærkes til kote 3,0 meter på et senere tidspunkt.

Denne løsning skulle sikre Frederiksværk by mod oversvømmelse ved en 100-års hændelse frem til år ca. 2050.

En forstærkning op til kote 3,0 m forventes at sikre ved en 100-års hændelse frem til ca. år 2100.

Digebudget skal også forhøjes Til august vil der ligge et projektforslag og et revideret overslag for forstærkning af Classens Dige til brug for budgetlægningen.

I der nuværende budget var afsat 2 mio. kr. til forstærkning af Classens Dige. Forundersøgelsen har kostet 200.000 kroner, så der 1,8 mio. kr. tilbage at gøre godt med.

Det rækker ikke. Derfor skal der ved de kommende budgetforhandlinger sættes flere penge af, hvis man ikke vil risikere, at en stormflod lægger dele af Frederiksværk under vand.