Charlies Café & Steakhouse åbner igen onsdag efter fire en halv måneds ufrivillig coronapause. Foto: Kim Larsen.

Charlies Café åbner alligevel onsdag

Halsnæs - 16. april 2021 kl. 12:33 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Vi lever i en tid, hvor alt kan ændre sig fra dag til dag. Det gælder ikke kun coronasmitten, det gælder også de restriktioner og retningslinjer som politikerne udstikker.

21. april var dagen, hvor restauranter og caféer landet skulle have lov at åbne igen - men kun for udendørs servering - og med coronapas.

Men torsdag aften indgik partierne på Christiansborg en ny aftale, der sikrer endnu større genåbning 21. april.

Bl.a. får restauranter og caféer lov til også at tage imod indendørs gæster med coronpas - der skal bestilles bord i forvejen.

Ved udendørs servering kræves hverken bordbestilling eller coronapas.

Situationen torsdag Halsnæs Avis talte torsdag (inden den nye genåbningsaftale var meldt ud) med indehaver af Charlies Café, Lotte Gyrming.

På dette tidspunkt var det ikke planen at genåbne onsdag 21. april:

"Det vil slet ikke hænge sammen, hvis vi skulle have hele personalet tilbage og varelageret på plads igen for kun at kunne servere udenfor," sagde Lotte Gyrming, og fortsatte:

"Hvis det er regnvejr og koldt, kommer der jo ingen gæster. I dag er det godt nok solskin, men det er pivkoldt. Det var noget andet, hvis vi havde en gård med læ, og med markiser og gasvarmere."

"Hvis man skal vise coronapas, så vil vi også gå glip af mange kunder, som tilfældigt kommer forbi og lige får lyst til en kop kaffe."

"Nej, vi ser frem til 6. maj, hvor vi forhåbentlig får lov at åbne på fuld kraft. Og vi har lov at håbe på, at datoen bliver rykket frem," sluttede Lotte Gyrming.

Ny situation fredag Ønsket skulle vise sig at gå i opfyldelse. Datoen for indeservering blev rykket frem fra 6. maj til 21. april:

"Nu åbner vi selvfølgelig døren! Gæsterne skal bare huske coronapas og at bestille bord i forvejen, men der ser jeg ikke som et problem," lyder det fra Lotte Gyrming, som fortsætter:

"Det er fantastisk, vi kan næsten ikke få armene ned. Det bliver dejligt at komme i gang igen, vi har været lukket siden 9. december."

"Weekenden skal vi bruge på at gøre rent og få testet ølanlæg med mere."

"Vores personalet er kaldt ind fra mandag, og samme dag får vi også en masse varer. Og vi er klar til at tage imod gæster på onsdag," slutter Lotte Gyrming.