Nordsjællands Politi anholdt mandag en 50-årig mand for at knuse vinduet i en cafe. Foto: Lars Sandager Ramlow

Cafe fik knust rude

Café Frøken Jensen i Frederiksværk blev mandag eftermiddag udsat for hærværk, da en person smadrede en stor rude på 1,5 x 1,5 meter. Episoden blev anmeldt til Nordsjællands Politi klokken 16.14 og flere patruljer blev efterfølgende sendt til området.

Her blev en 50-årig mand fra Melby anholdt og sigtet for forholdet, hvorefter han blev kørt på skadestuen til behandling for de sår, han havde fået ved rudeknusningen.