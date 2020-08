COVID-19: Første smittetilfælde i fire uger

Så galt står det ikke til i Halsnæs. Selvom det har været højsæson med mange sommerhusgæster på strande, i havne og på indkøbssteder, er smittetallet stadig lavt. Det til trods for, at der siden starten af juli er testet over 2.200 personer. I alt er 7.218 personer blevet coronatestet i kommunen, her i blandt 700 på det mobile testcenter i Melby Hallen.

Borgmester Steffen Jensen(S) glædede sig i sidste uge over, at der ingen nye smittede var, men advarede samtidig borgerne.

- Det er glædeligt, Især set i lyset af at så mange er testet, men vi ved alle at der formentlig venter en fase to, så udover at rose Halsnæs-borgerne er mit råd, at man fortsat skal passe på sig selv og hinanden ved at holde afstand og bruge håndsprit, sagde borgmesteren.