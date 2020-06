Gjethuset har været lukket under Corona-krisen, men nu åbnes der for byrådsmøde. Foto: Niels J. Larsen

Byrådsmøde flyttes til Gjethuset

Først afviklede man i marts et møde uden at mødes, hvor de enkelte sager var afstemt på forhånd og borgmesteren blev bemyndiget af alle til at sætte beslutningerne i værk. Så holdt man i maj for første gang et virtuelt byrådsmøde over Skype, hvor alle politikerne sad hjemme foran computeren. Nu flytter juni-byrådsmødet fra byrådssalen på rådhuset til Gjethuset i Frederiksværk den 25. juni.