Byrådsmøde: Thue fik timeout

Halsnæs - 25. marts 2021 kl. 22:58 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

- Har du brug for en pause?

Sådan lød spørgsmålet fra borgmester Steffen Jensen (S) til Enhedslistens Thue Lundgaard under torsdagens virtuelle byrådsmøde. Forinden var både den siddende borgmester og forgængeren Steen Hasselriis (V) gået skrarp i rette med Lundgaard under behandlingen af sagen om igangsættelse af en helhedsplan for Hundested.

»Råt og Autentisk Hundested« hed overskiften, og det var det også ved at blive på byrådsmødet. Thue Lundgaard tilkendegav at han ville stemme imod med henvisning til, at han ikke kunne anerkende formuleringerne omkring et arktisk center på Nordmolen, samtidig med at han plæderede for højere grad af borgerinddragelse.

Steen Hasselriis spurgte direkte om Enhedslisten var imod et artisk center, og han og Steffen Jensen påpegede at arktisk center og igangsættelsen af helhedsplanen for Hundested var en del af det budgetforlig, som Enhedslisten var en del af.

Da var det at Steffen Jensen tilbød Thue Lundgaard en timeout. Mens han rådførte sig med sit bagland, kunne det øvrige byråd tage et kig på den igangværende VM-landskamp og kunne se Danmark komme på 2-0 i Israel. På den måde kan der scores i en pause!

Tilbage fra sin timeout måtte Thue Lundgaard beklage at han ikke havde været opmærksom på formuleringerne og meddelte at han alligevel ville stemme ja til igangsætningen af planen.

- Vi lægger os ned, erklærede Thue Lundgaard og sagde vel at mærke ikke fladt ned.

Det høstede ros fra Steffen Jensen, der påpegede vigtigheden af at det var et enigt byråd der sætter gang i planlægningen af Hundesteds fremtid, hvor håbet er at både ariktisk center og andre projekter kan kaste store millionbeløb fra fonde af sig.