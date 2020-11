Et byrådsflertal går ind for at kloakering af sommerhusområder ved Roskilde fjord skal indgå i en kommende spildevandsplan. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Byrådsflertal stemmer for kloakering i sommerhusområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådsflertal stemmer for kloakering i sommerhusområde

Halsnæs - 19. november 2020 kl. 22:27 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

En borger fik medhold af byrådsflertallet, en anden det modsatte, da to af de sager som tog længst tid på torsdagens byrådsmøde i Halsnæs kun vedrørte én enkel matrikel i kommunen, mens sidste punkt på dagsordenen berørte rigtig mange grundejere.

Her besluttede et flertal bestående af Socialdemokratiet minus Jannik Haulik Jørgensen, SF og Enhedslisten nemlig at kloakering af 2200 sommerhusgrunde ved Kregme og Ølsted Strand skal indgå i en kommende spildevandsplan. Som også et område ved Liseleje skal, hvilket hele byrådet var enige om.

Særligt Venstre argumenterede for, at man for området ved Roskilde Fjord skulle afvente en vandplan fra staten, ligesom man påtalte at der ikke var sket en borgerinddragelse i en så omkostningstung sag for både kommunen og den enkelte sommerhusejer.

Forinden havde byrådet haft to enkeltsager på dagsordenen. Mens ejeren af Fundersvej 12 kunne glæde sig over at et flertal i byrådet ikke vil kræve at en udstykning af hans grund i to dele ikke skal afvente den samlede lokalplan for sommerhusområdet i Asserbo, så stemte et flertal for at give afslag til ejeren af St. Karlsmindevej 90 på en ansøgning om kystbeskyttelse.

Dansk Folkepartis Walter Christophersen rettede i et langt indlæg voldsom kritik af forvaltningens behandling af sagen, men DF fik kun støtte fra Venstre.

Andre punkter på dagsordenen var der større enighed om. Således blev der udtrykt glæde over tre boligprojekter i Frederiksværk. Forslaget om et bygge på parkeringspladsen ved I Noord-centret og projektet i Torvegade, hvor Villa Alp lå, fik mange positive ord med på vejen - trods lidt divergens om antallet af parkeringspladser begge steder. Og lokalplanforslaget for boliger på Hanehovedvej 151 fik fuld opbakning med de ændringer, der er aftalt i processen.

Aftenens åbne byrådsmøde kom med en indlagt udluftningspause på 10 minutter til at vare tæt ved tre timer.

Under første punkt lykkedes det ikke for Ole S. Nielsen at få opbakning til sit forslag om at udsmykke byrådssalen med Dannebrog. Det blev markant nedstemt med 19 stemmer mod to.