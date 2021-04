Trods protester fra lodsejere på Arrenæs vedtog et byrådsflertal at Halsnæs Kommune bliver medrejser på den fredningssag, som Danmarks Naturfredningsforening under alle omstændigheder vil køre. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Byrådsflertal går med på fredning

Halsnæs - 30. april 2021 kl. 10:36 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Med stemmerne 13 mod otte besluttede flertallet i byrådet i Halsnæs bestående af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten at Halsnæs Kommune bliver medrejser af den fredningssag for Arrenæs, som Danmarks Naturfredningsforening (DN) har taget initiativ til. Imod stemte Venstre og Dansk Folkeparti.

Venstre forsøgte med to ændringsforslag at få ændret på beslutningen med henvisning til den kritik, der er fremsat af en gruppe private lodsejere, som føler sig tromlet af Naturfredningsforeningen. Først foreslog man, at de privatejede arealet skulle tages ud af fredningsplanen, og dernæst at sagen blev sendt tilbage til ny behandling, mens kommunen tog initiativ til ny forhandlinger mellem lodsejerne og DN. Begge forslag blev nedstemt med stemmerne 13 mod otte.

- Vi stemmer ikke for nogen af de to forslag, vi har hverken rolle eller kompetence til at gå ind i det. Sagen er ikke sort-hvid, der er snakket med parterne, og jeg tror vi vil stå samme sted om en måned uden der er sket nyt, så man må istedet tage det i høringsprocessen, sagde borgmester Steffen Jensen(S) på socialdemokraternes vegne om forslagene fra Venstre.

Gruppeformand for Venstre Michael Thomsen fulgt af partifællerne Thomas Møller Nielsen og Steen Hasselriis bakkede i debatten op om de synspunkter, som lodsejere har fremsat i Frederiksborg Amts Avis - iøvrigt efter et møde med de tre Venstrefolk - og hvad lodsejerne har skrevet i en henvendelse til byrådsmedlemmerne.

- På overfladen er forslaget sympatisk og i Venstre bakker vi op om naturen. Men kradser man i overfladen dækker det over en usympatisk tilgang fra DN, hvor man får fornemmelsen af at de sætter en pistol for panden ved at melde at de vil gennemtrumfe fredningen under alle omstændigheder. Det er et indgreb i den private ejendomsret, lodsejerne forsøgt at indgå frivillige aftaler med DN, hvad de vil gøre med glæde, men desværre vil DN ikke lytte. Vi er tilhængere af at vi skal passe rigtig godt på naturen. Vi går ikke imod en fredning hvor naturen er truet, men der er ingen trussel mod naturen på Arrenæs, sagde Michael Thomsen (V) i sit ordførerindlæg.

Helle Lunderød (S) fandt det rigtigt at kommunen var medrejser efter at man havde fået taget det meste af Auderødlejren ud for at skabe mulighed for Sustainia World, ligesom rideklubben blev friholdt.

Thue Lundgaard (EL) og Anja Rosengreen (SF) henviste til at brev fra en grundejerforening på Arrenæs, der modsat lodsejerne organiseret i Lodsejerforeningen Arrenæs bakkede op om fredningsforslaget. Venstre argumenterede for at lodsejerne modsat grundejerforeningen havde noget på spil i fredningssagen.

Lodsejerne har anført at de får en række begrænsninger i deres virke, bl.a. omkring dræning og terrænregulering samt besværliggørelse af procedure ved mindre byggetilladelser, ligesom man frygter for at en fredning vil få den modsatte virkning, da tilstrømmende gæster vil skade naturen. Endelig har man også stillet spørgsmål ved om de beløb som kommunen har beregnet fredningen vil koste, holder.

Med flertalsbeslutningen om at være medrejser for fredningen er det nu op til Fredningsnævnet for Nordsjælland at fortsætte processen og træffe den endelige belslutning. Det var sket uanset om kommunen var gået med eller ej.