Halsnæs Kommune vil nu undersøge konsekvenser og effekt af en fredningssag for den grønne kile ved Melby, hvor ejendomsmatadoren Svend Petersen har opkøbt tre ejendomme. Foto: Niels J. Larsen

Byrådsflertal for at vurdere mulig fredning

Halsnæs - 27. maj 2021 kl. 19:54 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Administrationen i Halsnæs Kommune skal nu beskrive konsekvenser og effekt af en fredning af Melbykilen. Det besluttede flertallet bestående af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten på byrådsmødet torsdag aften.

Spørgsmålet er taget op på baggrund af en række sager omkring Svend Petersen, der har opkøbt tre gårde i området, og specielt de ønsker om at udstykke til sommerhuse, som ejendomsmatadoren er fremkommet med overfor kommunen. Planer som Frederiksborg Amts Avis via aktindsigt har kunne redegøre for.

Anja Rosengreen fremlagde på SFs vegne begrundelserne for at undersøge om en fredning af den grønne kile er vejen. Hun fremhævede de sager om ødelæggelse af natur- og kulturværdier som er under behandling i kommunen, bekymring for de høje hegn der er opsat i området og endelig bekymring for om et fremtidig ændret plangrundlag ville give mulighed for at opføre sommerhuse i det åbne område mellem Melby og havet.

- Vi har i byrådet brug for at vide mere om de konkrete muligheder for at sikre natur- og kulturværdier, drikkevandsressourcer etc, fx ved en fredning. Og vi har brug for viden om de konsekvenser det vil have, økonomisk for skatteborgere og lodsejere, samt anvendelsesmæssigt, for lodsejere. Det er denne afdækning vi håber på at få, med sagen her, sagde Anja Rosengreen bl.a.

Der var opbakning til at få undersøgt konsekvens og effekt af en fredningssag fra Torben Hedelund (S) og Thue Lundgaard (EL). Derimod var Venstre og Dansk Folkeparti ikke uventet imod, at fredningsmulighederne skulle vurderes.

Michael Thomsen (V) ønskede dog at markere en klar afstandtagen til den ageren lodsejeren (Svend Petersen, red.) har udvist i området, samtidig med at han understregede, at man på intet tidspunkt ville gå ind for, at der kunne bygges sommerhuse i den grønne kile.

Som eneste ordfører tog Walter Christophersen (DF), der har solgt en af de tre ejendomme til Svend Petersen, ikke afstand til den ny lodsejers ageren i området og ønsket om at bygge sommerhuse. Han kaldte en undersøgelse af fredning helt unødvendig og en folkesocialistisk præget tanke, som han ikke forstod Socialdemokratiet ville være med til, ligesom han mente at en fredningssag ville binde et kommende byråd »på mund og hånd.«

Fredningssagen var det eneste reelle debatpunkt på et byrådsmøde, der blot varede 45 minutter. En sag om reklameskilt på discgolfbanen, som Venstre havde ønsket behandlet, trak partiet igen.

På mødet var der i øvrigt rekord med hele fire stedfortrædere for de fraværende Steen Hasselriis og Sune Raunkjær (V) samt Helle Lunderød og Kirsten Lauritsen (S). De var erstattet af Mette Kjeulf, Lars Stegmann, Kim Daubjerg og Peter Rohde.