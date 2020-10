Byrådmedlem sygemeldt

Byrådsmedlem Gitte Hemmingsen (DF) har i mail den 20. september 2020 meddelt, at hun i en periode forventer at være sygemeldt. Perioden er ikke nærmere defineret.

Det fremgår af dagsordenen til byrådsmødet på torsdag 8. oktober, hvor det skal godkendes at 1. stedfortræder fra Dansk Folkepartis kandidatliste, Ole S. Nielsen indtræder i Gitte Hemmingsens fravær.

Det er Byrådet, der beslutter, om betingelserne for, at stedfortræderen kan indtræde i Byrådet, er opfyldt, jf. styrelseslovens § 15, stk. 4. Det vil sige, at Byrådet skal tage stilling til, om der er tale om lovligt forfald.