Fra grøn hal til ikke boliger men måske et arktisk center. Det er resultatet af byrådsflertallets endelige godkendelse af at Halsnæs Kommune køber nordmole-grunden af Hundested havn. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo Foto: unknown

Byrådet har godkendt køb af Nordmolen

Halsnæs - 29. december 2020 kl. 15:06 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

På et ekstraordinært, lukket byrådsmøde holdt på Skype tirsdag godkendte byrådet i Halsnæs købsaftalen med Hundested Havn I/S om at købe Nordmolen på havnen tilbage.

Det skete med 18 stemmer for - Socialdemokratiet, Venstre og SF - mens Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod. Nøjagtig som da sagen blev behandlet den 17. december. Her anbefalede de samme 18 den udarbejdede aftale, men man ønskede yderligere en ejendomsvurdering fra en mægler, der som det hed »opfylder advokatens krav og forbehold i skrivelse af 17. december 2020.«

Den nøjagtige købspris og øvrige detaljer i aftalen vil først blive offentliggjort efter nytår, hvor der inviteres til pressemøde den 5. januar.

- Efter at vi har fået den seneste mæglervurdering af grunden er det efter advokatens vurdering tydeligt at den aftale der foreligger kan indgåes på de præmisser der er lavet, og vi kan indgå en aftale om at købe grunden, siger borgmester Steffen Jensen (S) til Frederiksborg Amts Avis efter det ekstraordinære byrådsmøde, der blev holdt tirsdag kl.13.00 efter at Økonomiudvalget forinden havde drøftet det samme.

Kommunens eksterne advokat deltog på Skype-mødet, så byrådsmedlemmerne havde mulighed for at stille spørgsmål.

- Det er en meget kompliceret konstruktion, og vi vil ikke vedtage noget vi ikke må, siger Steffen Jensen.

Med kommunens køb af Nordmolen droppes havnens planer om et boligbyggeri, der har været mødt med stor modstand. I august i år blev der indgået en foreløbig aftale mellem havnen og partierne Socialdemokratiet, Venstre og SF om tilbagekøbet, og den aftale er altså nu endelig på plads.

- Vi kan nu begynde arbejdet med Arktisk Center, og det glæder mig ufatteligt meget at vi kan trække på samme hammel og udvikle et fantastisk sted. Jeg vil gerne kvittere Venstre, SF og ikke mindst havnen for det store samarbejde vi har haft. Man har skulle forholde sig til rigtig meget materiale på kort tid, siger Steffen Jensen.