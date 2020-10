En ny bybus i Frederiksværk er føjet til bestillingslisten, som nu er sendt til Movia. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Byrådet har bestilt busser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådet har bestilt busser

326 skal køre ad Strandvejen - og en ny cirkelbus skal betjene Arresøparken og Skovfogedlodden

Halsnæs - 15. oktober 2020 kl. 14:31 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

TRAFIK En gang årligt, inden udgangen af oktober, skal Halsnæs Kommune bestille buskørsel hos Movia.

"Et enigt byråd valgte på det seneste byrådsmøde at genbestille de to nuværende buslinjer 326 og 327, dog således at linje 326 omlægges, så der køres ad Strandvejen, som oprindeligt var planen, i stedet for via Hillerødvej/Skovfogedlodden.

Der var dog visse betænkeligheder ved denne omlægning:

"Vi mener, at Hillerød-Hundestedbussen skulle fortsætte med at køre ad Skovfogedlodden, men vi har lavet en aftale om sidste år, at den skal tilbage og køre på Strandvejen. Det er sådan det er nogen gange, når vi er med i et forlig, så kan det være svært at ændre," konstaterede Thue Lundgaard (EL).

"I SF er vi også lidt bekymrede for tilbageførslen af 326, for vi har mødt rigtig meget glæde over betjeningen af Skovfogedlodden og Maglehøj, som betyder en direkte forbindelse til industrikvartertet og til uddannelsesinstitutionerne i Hillerød Vest," sagde Anja Rosengreen (SF) og fortsatte:

"Vi mener, at Strandvejsområdet er nogenlunde godt betjent mod Hillerød af lokalbanen. Men der har ikke været politisk opbakning til at fastholde ruten som nu. Forhåbentlig viser vores bekymringer sig at være unødvendige."

Cirkelbus I det netop vedtagne budgetforlig blev afsat penge til en ny buslinje i Frederiksværk, som i bestillingen til Movia kaldes en cirkelbus.

"Den nye bybus vil betjene Arresøparken tre gange om dagen og Skovfogedlodden fire gange om dagen i tidsrummet mellem kl. ca. 9.30 til ca. 13.15, og der køres alle ugens syv dage. Bybussen evalueres i 2023," fortalte udvalgsformand Anja Rosengreen.

Natbus Siden 28. juni har der i weekenden kørt natbus fra Hillerød til Frederiksværk og Hundested med to afgange nat efter fredag og lørdag. Et forsøg, der er afsat penge til i to år.

Men coronarestriktioner har lagt en alvorlig dæmper på nattelivet - og dermed behovet for at køre med bus om natten.

"Natbussen fra Hillerød har fået en lidt svær fødsel, eftersom de fleste ting skal lukke tidligt. Busserne er nok ikke så fyldte. Men vi har da lov at håbe, at vi snart kan vende tilbage til almindelige åbningstider," sagde Thomas Møller Nielsen (V) under byrådet busdebat.