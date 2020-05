De kan ikke mødes på denne måde, byrådet. Torsdag foregår det på Skype. Billedet er fra første møde i det ny byråd 2017. Foto: Niels J. Larsen

Byråd mødes på Skype

Halsnæs - 12. maj 2020 kl. 04:16 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådsmødet på torsdag i Halsnæs bliver uden fysisk fremmøde i byrådssalen. I stedet sidder de 21 byrødder hver for sig foran computerskærmen og skal igennem dagsordenen via Skype. Det skyldes at der stadig gælder et forbud mod at forsamles mere end 10 personer i det offentlige rum.

Man kan følge det helt usædvanlige byrådsmøde på næsten samme vis som når der live-transmitteres fra de normale møder i byrådssalen.

- Der vil blive lagt et link ud på hjemmesiden, halsnaes.dk, som man kan klikke ind på, fortæller Martin Kjellberg Ishøy, leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation.

Borgmester Steffen Jensen (S) vil sidde på rådhuset sammen med kommunaldirektør Anders Mørk Hansen og chef for koncernsekretariatet Peter Aslund, som normalt flankerer borgmesteren på byrådsmøderne. Derudover vil et par medarbejdere være tilstede for at sikre det tekniske og assistere, hvis nogle af byrådsmedlemmerne får problemer med forbindelsen.

Skype-mødeformen har været brugt på de seneste udvalgsmøder, så det er ikke helt nyt for politikerne.

Via en chat-funktion kan de enkelte byrådsmedlemmer markere at de ønsker ordet, Hvis de har aktiveret kamera på deres computer/IPad vil man kunne se dem i transmissionen.

I praksis bliver det som i byrådssalen at borgmesteren præsenterer hver sag kort og giver ordet videre til en udvalgsformand, men for at spare tid kan nogle punkter på dagsordenen, hvor man ved på forhånd at der ikke er indsigelser eller kommentarer, samlet tages til efterretning.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.