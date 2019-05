Send til din ven. X Artiklen: Byråd: Ja til skattelyfrit charter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byråd: Ja til skattelyfrit charter

Halsnæs - 23. maj 2019 kl. 21:43 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdagens byrådsmøde bød på et par klassiske afstemninger rød mod blå blok, men ellers virkede det ikke som om de lokale politikere var inspireret af den igangværende valgkamp til at give den en ekstra ideologisk skrue under byrådsmødet, der da også blev overstået på lidt over halvanden time.

Mødet var en lille sejr for Henrik Tolstrup (S), der fik sit ønske om at Halsnæs Kommune tilslutter sig skattelyfrit charter som markering af at man ønsker at handle med leverandører med »fair skattebetaling«.

Forslaget fik ellers som på forrige byrådsmøde hårde ord med fra tidligere borgmester Steen Hasselriis (V), der skønt han havde sympati for at man handler med virksomheder, der opfører sig ordentligt bl.a. sagde:

- Det er ren populisme, som vi burde holde os for gode til i Halsnæs byråd.

Indstillingen fra administrationen blev vedtaget med 13 stemmer fra Socialdemkratiet, SF og Enhedslisten imod de otte fra Venstre og DF, som til gengæld støttede et andet forslag om indkøbs- og udbudspolitik i kommunen. Her stemte SF imod, da man ønskede at spørgsmålet først skulle drøftes med mulige lokale leverandører.

Stemmerne 13-8 blev også resultatet, da byrådet skulle tage stilling til om man skulle arbejde på at gøre det tidligere militære tankområde ved Hesseløvej i Hundested til naturområde og ikke forsøge at få det udlagt til sommerhuse.

Stemmerne 13-8 afgjorde også at Frederiksværk Tennisklub får sit ønske opfyldt om at blive på det nuværende anlæg i bymidte. Venstre ønskede at flytte tennisbanerne til området ved Frederiksværk Hallen, der er udpeget som idrætscenter.

Sagen om at gøre Halsnæs til røgfri kommune senest fra august 2020 får en tur mere i økonomiudvalget, men det blev anført at det ikke ville komme til at forsinke ikrafttræden af rygeforbuddet i arbejdstiden for samtlige kommunens ansatte.