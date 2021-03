Bymidte med plads til leg

I den forbindelse vil enkelte træer desuden blive fældet, som et led i forberedelserne. Det forventes, at legepladsen vil være færdig i midten af maj.

Her vil du blandt andet kunne kaste dig ud i kunsten at støbe kanoner, kugler eller støbejernsgryder i sandkassen, følge bronze- og støbejernsspor i det store klatrestativ, eller du kan tage en tur i den snoede rutsjebane i den industrielle konstruktion ’Værket’.

Er dit barn mere til fart over feltet, så er en løbetur på vandet, hop på trampolinen i ’kanalen’ eller en gyngetur på Arresø måske lige noget for dem.

For de mindre børn vil der i fremtiden inviteres til rollelege som smed og bødker i minibyen, en snurretur i det gamle møllehjul, som udgøres af karussellen eller tage et velfortjent hvil i en hængekøje.

Mere end blot et uderum

Udvalgsformanden for Kultur, Idræt og Demokrati glæder sig over, at Frederiksværk får endnu en legeplads til glæde og gavn for byens børn og andre besøgende:

”Med den nye legeplads får vi ikke bare endnu et rekreativt område, der indbyder til udendørs aktivitet og hyggeligt samvær med familie og venner. Det bliver også et sted, som kombiner leg med læring om byens historie og industrielle arv, som netop er kendetegnet for Frederiksværk. Det er mit klare håb, at hvad enten de besøgende tager en rutsjetur, støber eller tager et hvil, så vil den nye legeplads blive noget, som børnene vil huske i Frederiksværk på en god måde og måske endda invitere til at tage de voksne i hånden og se på nogle af de mange andre gode oplevelser, som byen har at byde på," siger Helle Vibeke Lunderød.

Opførelsen af den nye legeplads sker i et samarbejde mellem Halsnæs Kommune og Realdania.

Legepladsen er desuden det første blandt flere tiltag omkring Mølledammen. Over det næste år vil området undergå en større fornyelse, som har til formål at binde byen bedre sammen og fremhæve den unikke lokal industrihistorie omkring stålproduktion og Arresø Kanal.

De nye tiltag sker som en del af kommunens projekt STÅLSAT BY, hvor flere tiltag allerede er realiseret langs Allégade og omkring Nordtorvet.