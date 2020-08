Se billedserie Det formodes at det er Tscherning »senior« inspektør Eilert Peter, der har lagt navn til gaden, og ikke »junior«, krigsminister m.v. Anton Frederik. Fotos: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Bykortets historier: Store navne i byens centrum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bykortets historier: Store navne i byens centrum

Halsnæs - 17. august 2020 kl. 13:27 Af Niels J. Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anker Heegaard, Tscherning, Peder Falster, K.A. Larssen og selvfølgelig Classen.

Markante personer fra Frederiksværks historie mindes i dag via gadenavne i byens centrum, men hvem var det nu lige at de var?

Frederiksborg Amts Avis har kigget i bykortet med hjælp fra museumsinspektør Marie Bach, Industrimuseet Frederiks Værk, og kan konstatere, at byens mest markante person i historien kunne have fortjent andet og mere, mens det ikke er muligt at finde ud af, hvem der har lagt navn til en af de mest centrale gader.

- Jeg har kigget lidt i folketællingerne og kan konstatere, at der i tællingen 1855 endnu ikke er anført gadenavne for Frederiksværk, kun husnumre, siger Marie Bach trods det at gade- og vejnavne begyndte at blive et vigtigt redskab helt tilbage i 1600-tallet, hvor Christian IV indførte »Forordring om Postbude«.

Siden er der taget revanche, i Halsnæs Kommune er over 1300 vej- og gadenavne, Og nogle er altså opkaldt efter historiske personer.

Classen fortjener mere Frederiksværk blev grundlagt af generalmajor Johan Frederik Classen (1725-1792) som Danmarks første industriby efter, at kanalen var gravet fra Arresø. Classen kom til ovenpå mislykkede eventyr med agatslibemølle og et kanonværk og fik styr på både krudt- og kanonproduktion.

Classen har et gravmonument i Vinderød, men ingen statue, kun en buste på toppen af en af hans kanoner. Og selv om der ingen boulevarder er i Frederiksværk, kunne han vel have fortjent mere end den lille, nærmest skjulte vejstykke ved Frederiksværk station, der bærer navnet Classensgade.

Den syner ikke af meget og tillader ikke det store, gaden der er navngivet af Frederiksværks grundlægger J.F. Classen. Foto: Niels J. Larsen

Anderledes kan man i København på Østerbro fremvise både en Classensgade og Classens Have.

Måske man også på Halsnæs Kommune er lidt flove over ikke at have en mere markant gade opkaldt efter Classen, for det er næsten umuligt at læse skiltet. Foto: Niels J. Larsen

Måske er man også i Halsnæs Kommune flov over det. For mens de fleste veje og gader har fået nye flotte skilte med kommunevåbenet på, så hænger der kun et falmet skilt på en husmur ved vejstykket med navn Classensgade, der er spærret i begge ender fra stationspladsen til Hermannsgade.

Hvem var Hermann? Og hvem er så lige ham der Hermann? Lad os bare tage den med det samme!

- Hermannsgade har jeg tumlet med i flere år uden at komme til bunds. Navnet optræder i folketællingen 1870 (første gang) og desuden på et matrikelkort fra 1880, hvor der både er betegnelsen Hermannsgade og en Hermans bro over kanalen. Der er fortsat usikkerhed om, hvem Hermann var, men en kilde refererer til, at han byggede en række ejendomme vest for fabrikken, fortæller Marie Bach.

Hermannsgade støder op til Peder Falsters Vej, og ham ved man til gengæld hvem var, og det er en af byens nyere færdselsårer.

- Peder Falster var inspektør på Værket på Classens tid, den første i en række. Falster var chef i årene 1763-1793. Han havde en talrig børneflok, og slægten forblev i byen gennem adskillige generationer. Inspektør Falster har efterladt os en vigtig kilde til beskrivelse af forholdene på Værket på hans tid, nemlig "Nogle Fortællinger betræffende det frederiksværkske Etablissement i den Tid Sl. Hs. Excellence generalmajor Classen bestyrede og eiede det." Manuskriptet blev skrevet i 1793, trykt første gang på Bianco Lunos Bogtrykkeri i København 1858 og endelig genoptrykt i 1979, stadig med gotisk skrift, beretter Marie Bach.

Hun kan også fortælle, at vejen blev anlagt i forlængelse af Hermansgade for at løse et trafikalt problem, som opstod i forbindelse med opførelsen af Nordcentret, der delte Nørregade i to.

Anker Heegaardsgade starter ved krydset Strandvejen-Jernbanegade-Hermannsgade. Hvem Hermann var, er der usikkerhed omkring. Foto: Niels J. Larsen

- Anlæggelsen af vejen var en kontroversiel beslutning og indebar et brutalt gennembrud af Strandgade og nedrivning af byens statelige toldkammer, opført af bygningsinspektør Vilhelm Petersen. Selve navngivningen gav også anledning til en lang palaver på et byrådsmøde i 1976. Teknisk Udvalg havde indstillet navnet Thodbergsvej efter svigerfaderen til K.A. Larssen. Det var Borgmester Glamming, der skar igennem, og navnet blev Peder Falstersvej, fortæller Marie Bach.

Heegaard og Tscherning I centrum finder man flere gadenavne med relation til industriudviklingen af Frederiksværk.

Anker Heegaard (1815-1893) var af de helt store kanoner i Frederiksværks industrihistorie. Han trådte ind på scenen i 1857, da han på en auktion over det gamle statslige værk købte støberiet, slibemøllen, sabelfabrikken, træmaskinværkstedet m.m. - samt inspektørboligen (nuværende Palæet) for 118.000 rdl. Han kom fra Blågaards støberi i København, grundlagt af faderen, moderniserede virksomheden, indførte dampkraft og begyndte at fabrikere lokomobiler.

Heegaard flyttede aldrig til Frederiksværk, men blev boende i København, hvor han var medlem af Borgerrepræsentationen i 17 år. Men han satte sit præg på Frederiksværk. Hans fabrik ændrede produktionen fra krigsmateriel til civilt gods, og fabrikken blev på et tidspunkt den største arbejdsplads i byen med over 100 ansatte.

Anker Heegaardsgade er udlagt i 1890'erne forbindelse med anlæggelsen af Jernbanegade og udstykningen øst for den. Længst oppe i gaden er der syv "villaer", 2-familiehuse opført af Anker Heegaards Fabrikker som boliger for fabrikkens funktionærer.

Tscherningsgade er endnu én af de små såkaldte "bakkegader", parallelt med Anker Heegaardsgade.

Eilert Peter Tscherning var inspektør på Værket 1794-1830. Han tog over efter Peder Falster.

- Vi må antage, at gadenavnet Tscherningsgade er tænkt som en hæder til den gamle fabriksinspektør, selvom initialerne ikke er med. På nationalt plan er det sønnen Anton Frederik, der er den kendte - nemlig som Danmarks første krigsminister i en kort, succesfuld periode fra marts 1848, hvor de nationale tropper ydede succesfuld modstand mod tyskerne, siger Marie Bach.

Og en enkelt kvinde Endnu tre navne skal med i denne artikel. K.A. Larssen er allerede nævnt. Hans gade går fra stationen til Havnevej. Knud Arnt Larssen (1793-1865) var i sin tid "den store handelsmand" og fabrikant i Frederiksværk. Han gik i 1827 i kompagniskab med Familien Suhr om forpagtning af Kobbervalseværket. Han fik samtidig stillingen som daglig leder af virksomheden og flyttede ind i hovedbygningen, senere Skjoldborg.

Han efterlod sig en meget betydelig formue, som har ført til adskillige legater der eksisterer den dag i dag.

Fra industri og handelsliv skal vi over i kulturen og den nyere tid. Komponisten Egil Harder (1917-1997) fik sin gade ved Gjethuset efter sin død. Han har skrevet musik til bl.a. Juletræet med sin pynt (1940) og Kaj Munks Den blå anemone. Egil Harder arvede sin læremesters hus ved Arresø i 1934 og bosatte sig der for resten af livet.

Blandt de mange mænd finder vi så endelig en enkelt kvinde. Forfatteren Aase Hansen (1893-1981) har sin vej på det gamle fabriksområde, der blev bebygget midt i 1990'erne. Aase var datter af købmand Frederiks Carl Hansen og Mette Kirstine. Faderen drev en købmandsgård på hjørnet af Gjethusgade/Skolegade/Sandskårsvej.

Hun skrev omkring 20 skønlitterære bøger og blev udnævnt til æresborger i Frederiksværk på sin 80 års fødselsdag i 1973. Og hun har fået en lillebitte vej.