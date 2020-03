Den gamle tankstation er i to plan med høj rejsning. Derfor forstår bygherre bag nyt projekt ikke at et flertal i byrådet kun vil tillade byggeri i halvandet plan på grunden. Foto: Niels J. Larsen

Bygherre: Forstår ikke, at ja bliver til nej

Halsnæs - 21. marts 2020 kl. 10:44 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bygherren bag projektet Rasmussens Have med 27 lejligheder i Hundested, Povl Schou, er ked af byrådsflertallets beslutning om at sige nej til det fremlagte projekt og har svært ved at forstå det.

- Vi laver et oplæg, som kommer for udvalget for Miljø og Plan i maj 2019, hvor det blev vedtaget med godt nok et snævert flertal. Vi laver en lokalplan og ofrer ressourcer for nu i marts at få at vide, at der ikke er flertal for det. Det havde da været lidt smart, hvis man havde hvisket os det i øret, så vi ikke havde brugt 10 måneder på det, siger Povl Schou.

Han understreger, at man har talt med alle naboerne, som ikke har problemer med, at der bygges i to og et halvt plan, så alt var på plads omkring dette. Og der er flere ting, som han ikke forstår .

- Der mangler alvorligt boliger i Hundested. Der er nikket ja til at bygge i to og et halvt plan. Bygningerne omkring er i to plan, tankstationen i to plan med høj rejsning. Ved at fjerne tankstationen får man ryddet miljøproblemer, samtidig får man ryddet et gammelt husmandssted og får en efter min mening rigtig pæn ejendom istedet. Og når vi snakker byggeprocenter, så er der bygget 75 procent ved Læssevejen. Hvorfor må jeg så ikke, jeg troede loven var lige for alle, siger Povl Schou.

Povl Schou, der er bosat i Aalsgaarde, må konstatere, at det koster hans projekt penge både med det spildte arbejde og med, at man nu skal ændre til at bygge kun i halvandet plan, som flertallet ønsker. Men det vil hans arkitekt nu gå igang med.

- Borgmesteren er en flink mand, og han har lovet, at kommer vi med et projekt på halvanden plan, vil han sørge for at få det igennem så hurtigt som muligt, siger Povl Schou.

Navnet Rasmussens Have er en reference til polarforsker Knud Rasmussen for at passe ind i Hundested.

