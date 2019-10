Se billedserie Hundested Havn offentliggør nu et nyt projekt, der skal udvikle Nordmolen med boliger og erhverv. Det får opbakning fra borgmesteren. Illustration: Holscher Nordberg Architecture and Planning.

Send til din ven. X Artiklen: Byggeri på Nordmolen kommer nærmere: Nyt projekt får opbakning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byggeri på Nordmolen kommer nærmere: Nyt projekt får opbakning

Halsnæs - 31. oktober 2019 kl. 12:56 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 16 år har Hundested Havn drømt om at inddrage Nordmolen i udviklingen af området, og den drøm har efter alt at dømme aldrig været tættere på at blive til virkelighed. Havnen har fornylig præsenteret Halsnæs Kommune for et nyt projekt, der omfatter 10 bygninger med forskellige højder og udformninger, der både skal give plads til boligkaréer, en promenade og erhverv på det stykke af havnen, som i dag mest er kendt for ramponeret asfalt og en grøn lagerbygning.

Det er fjerde gang, at havnen offentliggør planer for udviklingen af Nordmolen, men de foregående projekter har aldrig fået politisk medvind. Meget tyder dog på, at fjerde gang kan blive lykkens gang for havnen. Socialdemokratiet sidder på 10 af byrådets 21 mandater, så det bringer projektet tættet på realisering, at borgmester Steffen Jensen(S) nu udtrykker sin støtte til havnens nye planer. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er vigtigt for mig, at vi udvikler vores byer. Havnen har udviklet sig til en stor kulturhavn, og Nordmolen bør være en del af den udvikling. I dag er der bare en tom hal og grim asfalt, men ingen mennesker. Så jeg vil blive rigtig glad, hvis vi kan lande en aftale om et projekt på Nordmolen, som både borgere, havnen og de politiske partier kan se sig selv i, siger Steffen Jensen til Frederiksborg Amts Avis.

Intet højhus Tegninger af projektet viser 10 bygninger på op til tre etager - inklusiv en bygning, der skal bygges ud i havnebassinet. Bygningerne, som får forskellige former, vinkler og hældninger, vil på deres højeste punkt knejse 12 meter over Nordmolen. Til gengæld er der intet højhus på op mod syv etager, som ellers har været en del af tidligere projekter.

- Vi er stolte af projektet, og vi tror på - med det store forarbejde og med den tilgang vi har hørt fra embedsmænd, politikere og borgmesteren - at vi er nået til et kompromis, som havnen, byen og partierne kan se sig selv i, og hvor alle har måtte både give og tage lidt, siger Søren Brink, havnefoged på Hundested Havn, til Frederiksborg Amts Avis.

Rammerne for byggeriets maksimale omfang på havnen er 5.800 kvadratmeter til bolig og 2.000 kvadratmeter til erhverv fordelt med 1.000 kvadratmeter i underetagen til såkaldt »publikumsrelateret erhverv« og 1.000 kvadratmeter placeret i en bygning, som bliver bygget ud i havnebassinet.

Slut med en tom lagerhal og hullet asfalt på Nordmolen. Hundested Havn og Halsnæs Kommune ser ud til at finde sammen om nyt projekt. Foto: Kasper D. Dønbo



Projektet skal i første omgang behandles af Udvalget for Miljø og Plan. Her skal politikerne indstille til byrådet, om de mener, at der skal udarbejdes en lokalplan, der kan rumme projektet.

Læs mere på sn.dk/halsnaes og i Frederiksborg Amts Avis fredag.