Byggematador politianmeldt: Overdrev og jorddige ødelagt

Er vi politianmeldt?

Hvad er Svend Petersens planer for det område, han har opkøbt ved Melby?Hvad siger han til at være politianmeldt for at have ødelagt et naturbeskyttet overdrev?Hvorfor er et naturbeskyttet jorddige netop blevet ødelagt?Halsnæs Avis har forsøgt at få Svend Petersen i tale for at få svar på disse spørgsmål. Det er ikke lykkedes, men Ole Grønlund, som betegner sig som mangeårig ven med Svend Petersen, vil gerne udtale sig i sagen. Han var i øvrigt også med, da Halsnæs Kommune mødtes med Svend Petersen på hans ejendom onsdag i sidste uge."Der går mange historier om, hvad der mon skal være. Jeg har også hørt nogen snakke om badeland. Jeg ved ikke hvor de får det fra. Det er landbrugsejendom, så der skal fortsat være landbrugsdrift - det siger sig selv. Om det skal være økologiske svin, køer eller korndrift, er der ikke taget stilling til," fortæller Ole Grønlund og tilføjer:"Vi er ved at sætte hele ejendommen i stand. De faldefærdige bygninger (nabogården til Kroghøjgård) er blevet revet ned, og stuehuset er ved at blive sat i stand. Der er ryddet op på hele området.""Det er da muligt, at området en gang i fremtiden kan bruges anderledes. Men der er ikke søgt om landzonetilladelse til noget," fastslår Ole Grønlund."Er vi politianmeldt? Det har jeg ikke hørt om. Er du sikker på det?""Der render så mange damer rundt, som ikke har noget fornuftigt at lave. Men der er også mange, som er glade for, at der er ryddet op i området.""Det er tale om et areal på 1,9 hektar. Vi anede ikke, at det skulle være et overdrev. Det var ikke til at se, for det lignede de andre arealer," fortæller Ole Grønlund."Det kender jeg ikke noget til. Jeg har ikke været på ejendommen siden onsdag, hvor vi havde møde med kommunen."