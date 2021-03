Byggesagerne er væltet ind under hele coronapandemien, og det betyder flere steder, at sagsbehandlingstiden er steget markant. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Byggeboom presser ventetider Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byggeboom presser ventetider

BYGGERI: Behandlingstiden på byggesager er steget markant under coronakrisen, fordi kommunerne har svært ved at håndtere de mange ansøgninger.

Halsnæs - 08. marts 2021 kl. 04:42 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Sagsbunkerne tårner sig op på skrivebordene i de nordsjællandske kommuner, fordi både private borgere og støre selskaber er i gang med at bygge sig gennem coronakrisen. De mange byggesager betyder dog en øget sagsbehandlingstid, for eksempel i Halsnæs Kommune. Her skulle man inden coronakrisen i gennemsnit vente 29 dage på at få sin byggeansøgning behandlet, men det tal er nu steget til 48 dage.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har fået ekstremt mange byggesager - både private og større boligbyggerier - men der er ikke flere ansatte til at tage sig af dem. Vi har svært ved at følge med, og det har ført til en stigning i byggesagstiden, som vi gerne vil have tilbagebragt, siger borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen(S).

Hos Dansk Byggeri Nordsjælland har formand Jørgen Simonsen svært ved at få armene ned over udviklingen. Men de lange sagsbehandlingstider kan blive en stopklods og er utilfredsstillende.

- Vi opfordrer kommunerne til at opprioritere området og øge bemandingen. Enten ved at tage flere sagsbehandlere ind eller ved at lave aftaler med private firmaer, så sagsbehandlingstiden bliver nedbragt, og byggerier kan komme i gang, siger Jørgen Simonsen.

Den løsning er Halsnæs Kommune også nået frem til. Kommunen arbejder nu på at ansætte flere hænder til at tage sig af sagerne.

- Nu, hvor der er gang i maskineriet, vil det være ærgerligt, hvis vi ikke kan håndtere det, siger Steffen Jensen.