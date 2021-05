Butikstyv stjal madvarer og alkohol

Onsdag klokken 12.00 blev det anmeldt til Nordsjællands Politi, at en udenlandsk mand havde stjålet alkohol og madvarer fra en butik på Butiksvej, der er adressen på REMA 1000 ved Høje Tøpholm.

»En patrulje kørte til stedet for at konstatere ID på manden, og der var tale om en 45-årig, som blev sigtet for butikstyveri.« skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.