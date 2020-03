Adm. direktør i selskabet bag I Noord mener, at butikkerne bør lukke, men flere butikker afviser, at de er omfattet af statsministerens retningslinjer. Foto: Thomas Quvang

Artiklen: Butikker afviser at lukke i butikscenter: Trodser statsministerens retningslinjer

Klokken er slået 10.00, men i butikscentret I Noord i Frederiksværk holder butikkerne ufortrødent åbent. Tirsdag aften proklamerede statsminister Mette Frederiksen(S) ellers, at landets butikscentre skulle lukke senest onsdag formiddag, men 38 minutter efter lukningen skulle være trådt i kraft, er kun én af butikcentrets butikker lukket.

- Flere af butikkerne er stadig åbne. Vi ved ikke helt, hvad vi skal gøre. Vi synes egentlig, at de skal lukke, men flere af dem mener ikke, at de er omfattet retningslinjerne, siger Kathrine Heiberg, administrerende direktør for Reteam Group, der administrere og ejer I Noord.