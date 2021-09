Borgmester Steffen Jensen (S) har sine budgetforslag klar til forhandling med det øvrige byråd. Foto: Kenn Thomsen

Budget: Må skrue ned på anlæg

Når byrådet torsdag og fredag samles til budgetseminar på Bautahøj ved Jægerspris for at blive præsenteret for borgmester Steffen Jensens forslag om kommunens økonomi de kommende år og iondlede forhandlingerne, bliver det med en besked om, at der ikke er de samme midler til rådighed som da et samlet byråd sidste år vedtog et historisk højt anlægsbudget.

Men selv om der ikke er så mange penge at fordele som sidste år, mener Steffen Jensen at hans oplæg rummer forhandlingsmuligheder, og han står fast, at man på anlægssiden fortsat ligger historisk højt.

- Borgmesteren sætter som finansministeren rammen, men er også den eneste der kommer med forslag til hvor pengene skal komme fra. Det går rigtig fint med økonomien i Halsnæs, men årets opgave bliver at prioritere ressourcer til udsatte børn, handicappede og undervisningsdelen af specialområdet, siger Stefffen Jensen (S).

Det er en bunden opgave, og selv om der er gjort en stor indsats i kommunen på at rette op på familieområdet og forebygge, så er der fortsat stigende udgifter.

- Der er bl.a. langt flere børn med autisme, og vi har handicappede børn som vokser sig store fysisk, det er hårdt for familierne og nødvendigt at få hjælp fra institutioner for at få det til at hænge sammen. Der skal ikke meget til, før det bliver meget dyrere, men det er en kommunal velfærdsopgave, som vi skal løfte, siger Steffen Jensen.

Mindre til anlæg Netop dette område blev forbigået i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, som Steffen jensen var en af krtikerne af før sommerferien. Han håber at der istedet findes midler til området på finansloven, men det er ikke noget man kan budgettere med.

Steffen Jensen er dog sikker på at opgaven kan løses, og nogfe midler til det kommer fra at man er nødt til at skrue gevaldig ned for anlægsopgaverne i en tid med et overophedet byggemarked.

- Det er også en bunden opgave at nogle ting skal skubbes, mens andre fremrykkes. Efter bogen må vi kun bruge 107 mio. kr. til anlæg i 2022, men alene den ny Frederiksværk skole og arbejder på Melby Skole koster over 100 mio. kr. og vi kan ikke bare sætte byggeriet i stå, siger han.

Borgmesteren konstaterer, at det bliver en svær opgave i et valgår at skubbe anlægsprogrammet, men det er man nødt til.

Han deler det op i vigtige anlæg, skal-opgaver og politiske drømme. Skolerenoveringer kan ikke vente, og der er skal-opgaver på klimaområdet med ladestandere og den ny affaldshåndtering.

Blandt de politiske drømme vil han holde fast i planen fra sidste år om en ny svømmehal på Magleblik, og han lytter til ønsker fra idrætten om at samle flere idrætsaktiviteter.

- Der er sat gang i en analyse, og jeg vil foreslå at der i overslagsårene afsættes flere penge end til svømmehallen, siger Steffen Jensen.

På idrætsområdet skal der også findes penge til renovering af kunstgræsbaner, og borgmesteren vil også gerne sætte penge af til et muligt klubhus i Hundested.

- Hvis man også selv kan søge midler, kan man få rigtig meget for pengene. Jeg vil sætte penge af til en fondsreserve med en pulje på syv mio. kr. over to år til idrætsforeninger, der søger fonde, hvor vi kan lægge et tilsvarende beløb oveni.

Plejehjemspladser Udover idræt skal der investeres i plejesektoren. Man forventer om fem år at have behov for 30 nye plejehjemspladser i kommunen, og Steffen Jensen foreslår en udvidelse af Hundested Plejecenter kombineret med ambitionen om et nyt sundhedshus i Hundested. Noget der samtidig kan frigøre de aktivitter, der i dag er på den tidligere Storebjergskole, som det er et ønske at sælge.

Sundhedshuset i Hundested var sidste år på Venstres ønskeliste til budgetforhandlingerne.

På driftssiden vil Steffen Jensen fastholde det ekstra personale på ældreområdet, der er ansat, selv om puljetilskud til det forsvinder. Og han vil fastholde at man fortsat på daginistutionsområdet ligger seks mio. over minimumsnormeringen efter Danmarks Statistiks beregning. Og at det nedsatte timetal for lærerne i folkeskolen fastholdes.

Plads til forhandling Steffen Jensen fastholder sin ambition om at han gerne vil have alle med i en budgetaftale, men erkender at det nok er naivt at tro med kun to måneder til valget.

- Nu har vi stemt sammen de sidste tre år, og der er nok nogen som vil bruge lejligheden til at vise forskel, og det kan man ikke bebrejde dem, men min største bekymring er at sikre at det ikke går over gevind, siger han.

Selv om der ikke er meget at rutte med, lægger borgmesteren op til åbne forhandlinger.

- Mit budget bærer præg af, at der er muligheder for at forhandle. Der er bl.a. sat puljer af til klimastrategi, hvor der er kan blive en politisk forhandling om rigtig mange, gode og spændende ønsker, som bl.a. fredning af Melby-kilen. Der er dog ikke penge til det hele, men vi skal være en ambitiøs klimakomune, det skal ikke bare være noget som står på et papir, der skal økonomi bag, siger Steffen Jensen.

Under det han kalder detaljer nævner Steffen Jensen en række andre punkter fra hans budgetoplæg:

Et tilbud om borgerservice i Hundested nogle timer om ugen, så det ikke er nødvendigt at tage til Frederiksværk. Midler til byudvikling i Ølsted, som det er ønsket at lokalrådet. Genindførsel af døgntelefon hos Natur & Vej. IPad-udstyr fra 1. til 9. klasse i skolerne, og endelig en forbedring erhvervsvejledning i 9. klasse, som daværende elevrådsformand på Hundested Skole Anton Lykke Jensen tidligere på året slog til lyd for i Frederiksborg Amts Avis.

Buffer Endelig glæder borgmesteren sig særligt over, at man stort set har udfaset effektiviseringsprogrammet, der har været en »grønhøster« som har trukket store ressourcer og skabt uro i koncernen.

- Jeg går til forhandlingerne for at sikre mig en stor nok buffer til at vi ikke skal genåbne budgettet og derved skabe utryghed og et dårligt arbejdsmiljø. Jeg vil ikke lade mig presse på rammerne, siger Steffen Jensen,

Der er førstebehandling af budgettet i byrådet den 16. september, og det præsenteres på et borgermøde i Gjethuset den 20. september. Endelig vedtagelse skal ske 11. oktober.