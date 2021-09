Alle partier gav udtryk for vilje til at gå i forhandling om budgettet under førstebvehandlingen i byrådssalen torsdag. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Budget: Der er vilje til forhandling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budget: Der er vilje til forhandling

Halsnæs - 17. september 2021 kl. 09:48 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

- Tusind tak for en supergod runde. Mit indtryk er at der er velvilje til at forhandle, det er gode takter, og kritikken er så lille at det tegner godt...

Sådan afsluttede borgmester Steffen Jensen (S) førstebehandlingen af hans budgetforslag på torsdagens byrådsmøde og udtrykte håb om, at det igen vil lykkes at finde fælles fodslag til et bredt forlig, selv om valget nærmer sig.

Steffen Jensen vil nu lægge en forhandlingsplan og invitere alle byrådets partier til møder. Dermed er én af tre betingelser som Venstres Michael Thomsen opstillede for at være med i en aftale opfyldt. De to andre at der var forhandlingsvilje og at partiet kunne få reel indflydelse!

Venstres gruppeformand blæste ellers i dommedagstrompeten i sit ordførerindlæg:

- Der er ikke sammenhæng mellem udgifter og indtægter, vores anlægsbudget er alt alt for stort, og der er et enormt træk af penge

fra kassen. Hvis vi bare uændret kører derud af, så går det galt i årene lige efter budgetperioden. Vi kommer simpelthen under administration, sagde Michael Thomsen.

Han beskyldte borgmesteren for at lukke øjnene for det forhold og foreslog kommende års anlægsopgaver blev spredt ud over flere år samt at det ny byråd straks efter nytår satte sig sammen for at tage fat på udfordringerne.

Steffen Jensen medgav at det var en problematik, man skulle se på, men beroligede med at mange andre faktorer spillede ind i de kommende års økonomiske udvikling. I sit budgetoplæg er der netop lagt op til at der må skrues ned på anlægssiden, dels for at dække stigende udgifter på særligt det specialiserede område for børn og dels på grund af det overophedede byggemarked.

Gruppeformand for Socialdemokratiet Helge Friis fremhævede i sit ordførerindlæg hvor meget man har opnået i den seneste byrådsperiode, og han slog fast at selv om rammerne var strammere i år, var der stadig luft til at lave et velfærdsbudget.

Ole S. Nielsen (DF) bemærkede at borgmesterens budgetudspil var bedre end han havde troet og meldte at man gik til forhandliner bl.a. med ønske om udvidet åbning i borgerservice og nej til at bruge penge på kunstgræs.

Anja Rosengreen (SF) ønsker ikke der skæres i trafiksikkerhed og naturpleje, og SF stiller forslag om et elektronisk borgerpanel, at der opgraderes omkring klima, natur og miljø. Partiet ønsker der rejses en fredningssag for Melby-kilen og at man afstår fra nye boliger i Højbjerg-området i Hundested.

Thue Lundgaard (EL) beklagede at budgetforslaget var »blottet for grønt« og havde også fredning af Melby-kilen på Enhedslistens budgetforslag.

Borgmester Steffen Jensen præsenterer sit budgetudspil og svarer på spørgsmål fra borgerne på budgetmøde i Gjethuset på mandag 20. september kl.19.00.