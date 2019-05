Send til din ven. X Artiklen: Bryghuset fylder 10 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bryghuset fylder 10 år

Halsnæs - 24. maj 2019 kl. 15:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor aktiefest i de fleste andre selskaber er synonymt med store økonomiske gevinster til aktionærerne, handler det på Halsnæs Bryghus om at fejre styrken ved at løfte i flok. Hele Halsnæs' bryghus fejrer 10 år som et aktieselskab ejet af en bred ejerkreds, der primært består af lokale aktionærer.

Fødselsdagsfesten lørdag 25. maj åbner med generalforsamling for aktionærerne og fortsætter med mad, musik og sikkert lidt øl for alle fra vced frokosttid og til over midnat.

- Oddsene var bestemt imod os. Der var global økonomisk krise, mikrobryggerierne lukkede på stribe, og ingen banker var meget for at låne penge ud. Slet ikke til projekter i Hundested, fortæller bestyrelsesformand Jens-Ole Pedersen om starten for 10 år siden.

Selv om modvinden var til at tage og føle på, kom Halsnæs Bryghus i gang i en af Hundested Havns gamle brugsbygninger - »Frysen«.

Ved den første runde fødselsdag kan man se tilbage på den ene succeshistorie efter den anden: To aktieemissioner sikrede det økonomiske grundlag for stedet, Classens Lise vandt Smag & Behags sommerpris før bryghuset overhovedet åbnede, køkkenet er blevet udvidet tre gange for at imødekomme den store efterspørgsel på noget godt at spise til de kolde øl, og Halsnæs Bryghus er blevet kåret som Børsen Gazelle i både 2016 og 2017. Indendørskapaciteten blev hurtigt for lille, og er blevet udvidet med sidebygningen Bolværket, og de mange udendørspladser er maksimalt besat i hele sommersæsonen.

Aktieemissionerne i 2008 og 2014 har tilsammen tilvejebragt en kapital på fire mio, kr. og som noget helt særligt er ejerkredsen bred, lokalt forankret, og aktionærerne stilles ikke en økonomisk gevinst i udsigt.

- Vi plejer at sige, at her får man kun udbytte udbetalt i øl til generalforsamlingen, siger direktør Maise Thrue og tilføjer at selv om der ikke er udsigt til økonomisk gevinst har man folk på venteliste, der ønsker at blive aktionærer.

Den første runde fødselsdag skal fejres med manér, og arrangementerne spænder over den formelle del med generalforsamling for aktionærerne til dans og fest i et stort telt på kajkanten. Halsnæs Bryghus' rigtige fødselsdag var den 21. maj, men den store fødselsdag holdes altås lørdag 25. maj.

Fra klokken 13 til 01 om natten er der musik, mad og kolde øl til alle, der har lyst til at være med til festen. Brygmester Thomas Naundrup Andersen har komponeret en ny IPA, der kommer til at indgå i Halsnæs Bryghus' faste sortiment som både flaskeog

fadøl. Den nye øl bærer ligesom de andre Halsnæs Bryghus-øl på en lokal historie. Men den historie fortælles først lørdag. Her bydes efter frokost på Nielsens Swingtime, mens Sofie Borbiconi og band spiller op til dans og fest om aftenen efter en fødselsdagsbuffet.