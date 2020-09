Brugsuddeler optaget i lokal orden

Der var dog en lumsk bagtanke med besøget, og den blev afsløret af forfatter Hans Hansen efter at Jan Larsen havde fortalt om Brugsen. Det var nemlig at Jan Larsen var valgt som den næste Frederiksfant - nummer 19 i rækken efter at den særlige kulturpris blev indskiftet i 2002 af trioen Svend Jensen, Robert McLean og Leif Nielsen.

- Prisen går til en person i Halsnæs, som i sit daglige virke gør en kulturel forskel i sit lokalområde. Det lever du op til på forbilledlig vis. Torup er blevet danmarksberømt for sine fællesskaber, og Brugsen er et omdrejningspunkt, et centrum for vækst i fællesskabet, sagde Hans Hansen i sin begrundelse for udnævnelsen.