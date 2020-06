Det store skilt med Restaurant Brøl på Sandet skal ændres til Mark Spisehus, der åbner her 1. juli.

Brøl bliver til Marks Spisehus

Halsnæs - 22. juni 2020 kl. 11:19 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Filmbrødre Mehdi, Misam og Milad Avaz og deres forældre har solgt Restaurant Brøl ved siden af Sparkøbmanden på Sandet. Ny ejer er Mark Pedersen, der flytter sin Café Marks Spisehus fra lystbådehavnen i Frederiksværk.

- Vi åbner 1. juli med navnet Marks Spisehus. Jeg er sikker på at vi med den ny placering kan lave en meget forretning hele året rundt, siger Mark Pedersen til Frederiksborg Amts Avis.

Han åbnede Marks Spisehus på Frederiksværk Lystbådehavn for tre år siden efter tre år før at have etableret en tilsvarende restaurant i Hillerød.

- Om vinteren er der dødt på havnen, og man kan ikke få det op at køre med en dyr husleje. Havnens bestyrelse ønsker ikke at der er restaurant, da man ikke har råd til at vedligeholde bygningerne og sender regningen til lejeren, siger Mark Pedersen, der er træt af bøvlet som lejer og nu ser frem til at eje sit eget.

Aziz Avaz har haft forretning på Sandet i 20 år med bager og grillbar m.v. I maj 2018 blev stedet omdøbt til Restarant Brøl med de tre sønner Mehdi, Misam og Milad inde over.

»Efter omtrent 20 år har vi valgt at sælge vores livsværk videre til nogle dejlige mennesker. Det er ikke med lethed at sådan en beslutning kommer til. I de sidste mange år har vi langet pølser og burgere over disken mens vi har snakket om vind, vejr og alle vores udfordringer som mennesker. Vi har bagt brød og kager til alle jer og jeres børns særlige begivenheder, og alle disse minder, hvor vi har fået lov til at være en lille del af jeres liv, vil vi værdsætte for evigt,« skriver Aziz og Kobra Avaz på Facebook om salget.