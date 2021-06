Se billedserie Borgmester Steffen Jensen fik grinet frem hos publikum i sin afskedstale til kommunaldirektør Anders Mørk Hansen. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

»Broder Mørk« takkede af og blev takket

Halsnæs - 11. juni 2021 kl. 16:46 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

- Det er kun Gud du kan arbejde for efter mig!

Borgmester Steffen Jensen (S) svingede sig op til denne bemærkning i en meget humorfyldt tale for den afgørende kommunaldirektør Anders Mørk Hansen ved afskedsreceptionen fredag eftermiddag i Gjethuset, hvor borgmesteren kom med mange drillerier og religiøse hentydninger, fordi Anders Mørk Hansen efter syv år i Halsnæs nu tiltræder et job som administrende direktør i Diakonissestiftelsen, »blandt nonner og munke«.

Det var tydeligt at de to har haft et godt og muntert samarbejde gennem tre og et halvt år, hvor det også for det meste er gået noget bedre end tidligere for deres fælles fodboldpassion Liverpool. Men det fremgik også af de øvrige taler, at Anders Mørk Hansen har haft et godt og udviklende samarbejde med forgængeren som borgmester Steen Hasselriis (V), og med direktionen, byrådet og kommunens medarbejdere.

Steffen Jensen og flere andre underholdt med oplevelser i en fyldt elevator under et KL-møde i Aalborg, da elevatoren satte sig fast mellem to etager med 11 svedende og lettere panikramte personer, hvor Steffen Jensen mente at Anders Mørk Hansen havde fået den åbenbaring, at han skulle søge væk fra Halsnæs og komme tættere på de højere magter.

Blandt mange munterheder var der også alvorsord og store roser til den afgående kommunaldirektør:

- Du evner at forandre og udvikle mennesker uden at de selv ved det. Det er en kæmpe gave du har. Jeg har udviklet mig meget som leder og menneske takket være dig. Jeg har ikke oplevet nogen der kan styre et møde som du kan. Tak for sjove, spændende og gode år, tak for det du har givet vores kommunen og mig. Du har bragt Halsnæs Kommune i en bedre retning, og det bør du klappe dig selv på skuldrene for, sagde Steffen Jensen bl.a.