Brandalarm på stålværk

Der var gået ild i et filter til et ventilationssystem. Der var folk på arbejde, men ingenkom til skade ved brandenm ifølge Nordsjællands Politi.

- Det var en mindre brand i udsugningen i en hal, hvor der var gået ild i noget, men der var ikke meget at lave for os udover at åbne udsugningen og køle ned. Der var ikke fare for, at det bredte sig, siger indsatsleder ved Frederiksborg Brand og Redning Peter Cowland til Frederiksborg Amts Avis.