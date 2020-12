Brand i container

Natten til tirsdag fik alarmcentralen anmeldelse om ild i en container på Lisehøjvej, Liseleje.

Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor branden blev slukket. To personer blev set løbe fra stedet, men det var ikke umiddelbart muligt at fastslå, at de skulle have noget med branden at gøre, oplyser politiet om episoden, som blev anmeldt kl. 01.40.

Nordsjællands Politi oplyser samtidig, at det ikke har været muligt at fastslå, om branden var påsat.