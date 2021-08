Se billedserie Gitte Jarlholm er til daglig hårkunstner i Confetti, Liseleje. Men hun er også kunsthåndværker med øje for ure - bornholmerure. Fotos: Kim Larsen.

Bornholmerure på langs

Gitte Jarlholm har fået en skør idé

Halsnæs - 05. august 2021 kl. 09:52 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

"Ingen andre i hele verden har gjort det før mig - vendt et standerur rundt, så det kommer til at ligge på langs. Jeg har tjekket det."

Gitte Jarlholm udstiller i øjeblikket Bornholmerure i Galleri Liisberg på Hundested Havn. Ure, som hun har omdannet til

Til daglig driver Gitte Jarlholm "Confetti Hårkunst" i Liseleje. Hun ser ikke sig selv som frisør, men som kunsthåndværker.

Og det med kunsthåndværk, hun kan ikke få nok af.

For ca. halvandet år siden, 'faldt' hun over et bornholmerur, som hun købte for at sætte det i stand.

Da hun lagde 'bornholmeren' på bordet, slog det hende, at det måske ikke skulle leve videre som standerur.

Hun er ikke den første, som giver et bornholmerur en ny funktion - f.eks. som barskab. Men ingen har før vendt standeruret på langs og hængt det op på væggen.

"Jeg kunne godt bruge et skab til køkkenet. Og sådan endte det første bornholmerur, jeg reddede, som køkkenskab. Selvfølgelig i køkkenblå og med guldkanter," fortæller hun og fortsætter:

"Nettet bugner af bornholmerure. De står tilbage som det sidste efter et dødsbo. De passer ikke rigtig ind i et moderne hjem, og de unge har ikke noget forhold til dem."

"Men bornholmerure er fint håndværk både indeni og udenpå. Det er synd, hvis de bare forsvinder. De repræsenterer en kulturhistorie. Jeg giver urene nyt liv - lader fortid, nutid og fremtid smelte sammen -så de kan leve videre."

"Derfor er det også vigtigt for mig, at de stadig fungerer som ure. Uret er kernen i det hele, så selvfølgelig skal tiden virke."

Gitte Jarlholm har givet to af sine urværker væk i gave - et til yndlingsrestauranten Maku og et til Alex Nyborg Madsen i fødselsdagsgave, da han fyldte rundt.

Udstillingen af upcyclede bornholmerure i Galleri Liisberg er Gitte Jarlholms første.

Allerede første dag gik et af hendes ure (undskyld den dårlige joke). Et ægtepar, som var på ferie i Hundested, kom tilfældigt forbi og faldt pladask for et af Gittes ure. Det får nu får tiden til at gå i Smørumnedre.

Hvis man skal se de udstillede bornholmerure i Hundested, skal man være hurtig. Sidste dag er fredag 6. august.

I weekenden 7.-8. august er der åbne atelierdøre i Halsnæs. Her vil der være en mindre udstilling af urene at se i Confetti Hårkunst, Classensvej 2, Liseleje.