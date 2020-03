Borgmester Steffen Jensen forsikrer erhvervslivet om, at man ikke står alene. Foto: Allan Nørregaard

Borgmesterbrev til erhvervslivet

Halsnæs - 23. marts 2020

Sådan skriver borgmester Steffen Jensen (S) i et brev til alle erhvervsvirksomheder i Halsnæs Kommune i anledning af den helt specielle situation i Danmark. Han orienterer om de tiltag, der er taget på Christiansborg på hjælpepakker og hvordan kommunen søger at tackle det hele.

»Jeg har fuld forståelse for, at situationen er særlig kritisk for mange af jer. Men der er også en kompensationsordning på vej til jer.

Min appel til alle jer der læser med er, at vi kommer bedst igennem krisen med en fælles indsats. Jeg ser at kreativiteten i Halsnæs vokser frem og viser at vi på nye måder, kan understøtte vores lokale erhverv og butikker. I Halsnæs Kommune vil vi også bidrage med flere konkrete tiltag.«

Steffen Jensen oplyser at Halsnæs har besluttet at fremskynde betalingen af regninger til store og små virksomheder samt at fremrykke anlægs- og vedligeholdelsesopgaver.

Det sidste medfører ar der indhentes tilbud på flisebelægninger på fire stier under anlægsbevilling for asfaltopgaver, samt reparationer på diverse broer. Det undersøges også om flere opgaver på ejendomsvedligehold kan fremrykkes.

Videre orienteres i brevet om de forskellige hjælpepakker og der henvises til Halsnæs Kommunes Erhvervsservice for assistance.

»Jeg glæder mig til, at vi igen får lov til at mødes, og at dagligdagen kommer tilbage,« slutter borgmesteren sit brev.