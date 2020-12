Borgmester Steffen Jensen opfordrer forældre til at holde deres børn hjemme fra dagtilbud indtil 4. januar. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Borgmesterappel: Kære forældre, hold børnene hjemme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmesterappel: Kære forældre, hold børnene hjemme

Halsnæs - 22. december 2020 kl. 14:54 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Landets pædagoger havde gerne set, at regeringens nedlukning af skoler, fritidstilbud og klubber også omfattede landets dagtilbud - det ville stoppe smittekæder og skabe tryghed for personalet, mener BUPL Nordsjælland:

"Smittetrykket er højt i institutionerne, og meget personale er hjemsendt. Personalet på arbejde er presset til det yderste, børnenes trivsel er på spil."

BUPL konstaterer, at statsministeren ikke engang har sendt en appel til forældrene om at holde deres børn hjemme, hvis der er nogen som helst mulighed for det.

Brev fra borgmesteren Men den appel er der så nogle borgmestre, der er kommet med. Bl.a. Steffen Jensen. I et brev til forældre med børn i dagtilbud skriver han:

"Kære forældre. Den seneste tids udvikling i Corona-smitten er bekymrende. Halsnæs har længe været forskånet for høje smittetal, men som i resten af Danmark oplever vi nu også hos os en kraftig stigning i smitten i disse dage. "

"Siden vi i marts måned oplevede, at vores hverdag blev vendt på hovedet, har samarbejdet mellem vores dagtilbud og forældre fungeret upåklageligt. Selvom restriktioner og anbefalinger løbende har ændret sig, har det gode samarbejde været et gennemgående træk. Det skal I have stor tak for."

"Imidlertid står vi nu i en situation, hvor det igen er nødvendigt at gennemføre ekstra tiltag, hvis vi skal have styr på smitten. Jeg vil derfor opfordre til, at alle forældre, der har mulighed for det, holder deres børn hjemme indtil den 4. januar."

"Derved kan vi forhåbentlig bidrage til at mindske smitten, således at der fra det nye år er mindst mulig sygdom blandt børn og medarbejdere."