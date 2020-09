Borgmester vil skrue op for anlægsbudget

- Efter ejendomsgennemgangen af de kommunale bygninger fremlægger vi en plan for politikerne om at skrue op for anlægsbudgettet for ikke at regningen skal blive rigtig stor om 10-15 år. Både for at undgå at skulle bruge flere penge i fremtiden og for at følge klimadagsordenen er det en fordel at vi energioptimerer nu og også sælger nogle bygninger fra. Samtidig er det fornuftigt lige nu på grund af Corona at sætte samfundets møllehjul igang. Når vi hæver budgettet på anlæg vil det gå direkte til beskæftigelse i det private erhvervsliv, siger Steffen Jensen.