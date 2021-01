Borgmester vil lukke plejecentre

Borgmester i Halsnæs Steffen Jensen ønsker flere restriktioner om besøg på plejecentre. Foto: Niels J. Larsen Foto: unknown

Halsnæs - 23. januar 2021 kl. 04:46 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

En kedelig rekord blev sat i sidste uge, da et trecifret antal plejehjemsbeboere døde af coronavirus, og det får nu Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune, til at lufte ønske om at indføre flere restriktioner på plejecentrene, blandt andet med forbud om besøg. Det skal gælde indtil plejehjemsbeboerne har fået deres andet og sidste stik med coronavaccine.

- Jeg er bekymret, for der er lige nu 2,5 gang så stor chance for at blive smittet på landets plejecentre, som der er i den kommune med højest smittetal, siger Steffen Jensen til Frederiksborg Amts Avis.

Halsnæs Kommune, der har haft meget få smittetilfælde på plejecentre, er i daglig kontakt med Patientsikkerhedsstyrelsen og ønsker, at der de kommende uger udvises endnu mere forsigtighed.

- Jeg ved godt, at det er hårdt for beboere og pårørende, når de ikke kan se hinanden, men vi er så tæt på at være i mål med de mest sårbare borgere i Danmark, at man de næste par uger bør indføre flere restriktioner, så alle når målstregen, siger Steffen Jensen.