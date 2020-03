Steffen Jensen vil hjælpe erhvervslivet. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester vil hjælpe erhvervsliv: Fremrykker betaling af regninger

Halsnæs - 17. marts 2020 kl. 04:04 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er bydende nødvendigt, at det lokale erhvervsliv bliver støttet økonomisk. Derfor vil Halsnæs Kommune fremrykke alle regninger, så de bliver betalt med det samme. Det skal give virksomheder og selvstændige flere penge mellem hænderne. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Fra og med i dag ændrer vi procedurer og sender alle regninger til umiddelbar betaling, fremfor at betalingen falder på et bestemt tidspunkt hver måned. Det er simpelthen nødvendigt at kigge på, hvordan vi lokalt kan støtte erhvervslivet, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune.

Hele værktøjskassen Søndag fremlagde statsminister Mette Frederiksen en ny trepartsaftale, som skal give et tilskud til virksomheder, så der fyres og sendes så få ansatte hjem som muligt som følge af udbrud af coronavirus. Ordningen vurderes at koste staten omkring 2,6 milliarder kroner og gælder virksomheder, der står overfor at skulle fyre mindst 30 procent af medarbejderne eller mindst 50 ansatte.

Regeringen foreslår desuden at udskyde momsbetalingerne for små og mellemstore virksomheder samt udskyde fristen for betaling af B-skat. Tiltagene ventes at forbedre virksomhedernes likviditet med 40 mia. krone.

Udover de statslige aftaler og ordninger vil kommunen også gøre sit for at hjælpe siger borgmesteren.

- Vi gør, hvad vi kan lokalt. Vi skal stå sammen, så må vi se på økonomien bagefter. Derfor har jeg bedt administrationen kigge på, om der er andre steder, hvor vi kan gøre noget. Vi skal kigge værktøjskassen godt i gennem, for vi får brug for hinanden, når krisen er slut, siger Steffen Jensen og konstaterer, at der nok ikke bliver råd til stor vækst i det offentlige.

- Hvis den private sektor får et hak i tuden, så får det uundgåeligt også en afledt effekt i den offentlige sektor. Der vil være færre penge i systemet, færre penge til den offentlige sektor, og det kan i sidste ende betyde besparelser i kommunerne. Så vi er nødt til at støtte op om erhvervslivet og de lokale arbejdspladser.