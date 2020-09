Halsnæs skal have en helt ny svømmehal placeret samme sted som den nuværende, der åbnede helt tilbage i 1979, mener borgmester Steffen Jensen (S). Foto: Niels J. Larsen

Borgmester vil bygge ny svømmehal

Borgmester Steffen Jensen(S) ønsker at bygge en helt ny svømmehal Halsnæs, som skal stå færdig til brug i 2023. Det afslører han overfor Frederiksborg Amts Avis i forbindelse med det igangværende budgetseminar for det samlede byråd.

- En af de ting, som indgår i mit budgetforslag, er at bygge en ny svømmehal indenfor de næste tre år, siger Steffen Jensen.

Den store investering har fundet vej til borgmesterens budgetforslag, efter Halsnæs Kommune har lavet en ejendomsgennemgang af de kommunale bygninger. Her viser tilstandsrapporten på svømmehallen, at den ikke er i god stand.

- Det står faktisk rigtig sløjt til, og den vil ikke kunne holde mange år endnu, derfor ønsker jeg at prioritere, at vi som noget af det første konverterer en del af vores råderum på en ny svømmehal, som børn og voksne kan få glæde af, siger Steffen Jensen.

Den nye svømmehal skal have adresse på Sportsvej i Frederiksværk, hvor den nuværende svømmehal ligger. Dermed skeles der ikke til ønskerne om en svømmehal i Hundested, der senest blev fremsat under debatten om Nordmolen.

- Jeg mener, at den bør ligge samme sted. Så bliver det muligt at lave en kobling med Magleblik Skole og Frederiksværk Hallen, så man kan få en form for idrætscenter, siger Steffen Jensen.