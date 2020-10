Borgmester undrer sig over Erhvervsstyrelse og minister

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) var i sidste uge hurtig til at rette ind efter et politisk og organisatorisk pres omkring udlejning af sommerhuse, da han ændrede et udkast om at begrænse udlejning til 35 uger om året til, at en sommerhusejer som udgangspunkt må udleje sit hus i 41 uger om året, uden at det betragtes om erhvervsmæssig udlejning.