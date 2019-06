Halsnæs Kommune fjerner ikke en million kroner fra dagtilbudsområdet. Pengene skal gå til at sikre bedre normeringer til børnene i følge Steffen Jensen Foto: Allan Nørregaard Foto: unknown

Borgmester slår fast: Mini-SFO er ikke en spareøvelse

Halsnæs - 18. juni 2019

For at sikre store børnehavebørn en bedre overgang til folkeskole og SFO ønsker Halsnæs Kommune at etablere et tilbud om mini-SFO fra 1.maj næste år. Det ser dog ud til, at mini-SFO'en også selv kunne bruge en bedre overgang, for allerede inden ideen har været i byrådet, har mini-SFO'en fået kritik fra pædagoger og forældre, som mener, at det mere ligner en spareøvelse end et pædagogisk tilbud. Det afviser Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune.

- Det har aldrig været på tale, at det her er en spareøvelse. Vores mål er tværtimod færre børn og flere voksne i institutionerne, siger Steffen Jensen.

Tilbuddet består i, at alle skoleklare børn starter i mini-SFO på folkeskolen fra 1. maj i stedet for først at starte i SFO den 1. august. Det skal give børnene en længere og bedre overlevering til både folkeskole og SFO, inden de har skolestart i midten af august.

- Vi har haft mini-SFO her i kommune før, og mange var glade for det. Vi kan også se af erfaringerne fra andre kommuner, at børnene lukrerer på at have længere tid til at lærer de nye rammer og aktiviteter at kende, og jeg ser mange faglige og pædagogiske muligheder i det, siger Steffen Jensen.

Særligt et tal har dog stjålet fokus i debatten om mini-SFO'en, som udspiller sig både på debatsider og Facebook. På de politiske udvalgs dagsordener fremgår det nemlig, at tilbuddet om en mini-SFO vil skabe en økonomisk effektivisering på mellem 900.000 og 1 mio. kroner de kommende år. Det skyldes, at dagtilbuddene bliver tildelt færre midler, når de i tre måneder har færre børn, og at mini-SFO'en får en normeringen, som er lavere end børnehaverne.

Men, slår Steffen Jensen fast, de penge, som bliver frigivet, ender ikke i kommunekassen. De skal tilbage til dagtilbudsområdet.

- Pengene skal ikke væk fra børnene. De skal tilbage til børn i dagtilbud, så man fra næste år vil opleve færre børn og flere voksne i institutioner plus en mini-SFO, som vi tror vil give en god overlevering af de store børnehavebørn, siger han.

Borgmesteren medgiver, at det normalt vil være på et budgetseminar, at man ser sådan et forslag. I så fald ville man mere detaljeret end tilfældet er på økonomiudvalgets dagsorden kunne se, at etableringen af mini-SFO'en er en af flere muligheder til at samle penge.

- Vi vil gerne have normeringerne i dagsinstitutionerne, og jeg har overvejet et budgethåndtag om, at hver matrikel skal have én voksen mere. Det ville koste cirka seks mio. kroner, og de penge skal vi tjene, før vi kan bruge dem. Ved at etablere en mini-SFO kan give en god overlevering og samtidig finde en del af de penge, som kan give en bedre normering, siger Steffen Jensen og fortsætter:

- Jeg kan godt forstå, at mange stejler over sagen, fordi isoleret set ligner det, at vi fjerner en mio. kroner. Det har måske ikke været skarpe nok i kommunikationen, og jeg tror, at vi kunne have undgået en del kritik og debat, hvis folk havde fået det fulde billede.

